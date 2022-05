Il governatore del Fvg Fedriga apre al rigassificatore galleggiante

TRIESTE Massimiliano Fedriga lo aveva detto già un mese fa: «Sono favorevole ai rigassificatori», «dipende da dove si fanno». E dunque, sulla costa - come sarebbe stato l’impianto Gas Natural a Zaule, definitivamente rinunciato nel 2018 dopo anni di dibattiti - proprio no. Ma al largo, molto al largo, «quindi con impatto zero anche dal punto di vista paesaggistico», allora sì.