Elezioni amministrative in Fvg, cosa è successo 5 anni fa? Ziberna e Cisint vinsero al ballottaggio

Nella scorsa tornata elettorale Gorizia e Monfalcone elessero il primo cittadino solo allo “spareggio”, a Codroipo e Azzano fu bis per Marchetti e Putto

GORIZIA. Poco più di un mese per arrivare al 12 giugno, la data delle elezioni comunali 2022 che in Friuli Venezia Giulia vedranno andare al rinnovo gli organi di 33 Comuni, quattro con popolazione superiore a 15 mila abitanti: Gorizia (35.212), Monfalcone (27.041), Codroipo (15.806) e Azzano (15.554). E sarà inevitabilmente su questi ultimi che saranno puntati i riflettori, per il peso che l’esito della consultazione potrà avere all’interno degli equilibri della politica regionale.