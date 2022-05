Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia 1051 nuovi casi e 6 morti

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 161

TRIESTE Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 1051 nuovi contagi e 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 161. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Nel dettaglio su 5.013 tamponi molecolari sono stati rilevati 182 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 3,63%. Sono inoltre 5.313 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 869 casi (16,36%).

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18.36%), seguita dalla 40-49 (16.08%) e dalla 60-69 (12.65%).

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 91 anni di S. Dorligo della Valle (deceduta in ospedale), una donna di 90 anni di Muggia (deceduta in una residenza per anziani), una donna di 89 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 87 anni di Chions (deceduto in ospedale), un uomo di 86 anni di Ronchi dei Legionari (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 81 anni di Cervignano del Friuli (deceduto in ospedale). Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.051, con la seguente suddivisione territoriale: 1.262 a Trieste, 2.375 a Udine, 957 a Pordenone e 457 a Gorizia.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 370.133 persone con la seguente suddivisione territoriale: 80.274 a Trieste, 154.534 a Udine, 88.292 a Pordenone, 41.394 a Gorizia e 5.639 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 2 amministrativi, 1 biologo, 7 infermieri, 4 medici, 1 operatore tecnico specializzato, 4 operatori socio sanitari, 3 ostetriche, 1 tecnico di laboratorio; nell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina di 3 infermieri, 1 operatore socio sanitario: nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale di 5 infermieri, 3 medici, 4 operatori socio sanitari, 2 tecnici; all'Ircss Burlo Garofolo di 2 infermieri; all'Ircss Cro di Aviano di 1 borsista e 1 medico.

Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 35 ospiti e 23 operatori.