Comunali 2022 in Friuli Venezia Giulia: ecco chi sono i candidati sindaco e consigliere. Si vota in 33 Comuni

TRIESTE Elezioni amministrative 2022: si apriranno il 12 giugno, giorno dell’Election day, le urne per il rinnovo degli organi di 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia, per una popolazione complessiva di 247.191 persone. Si va dai 35.212 abitanti di Gorizia ai 266 della piccola Preone in Carnia.

Di questi 33 Comuni 29 sono sotto i 15 mila abitanti e, dunque, scopriranno sindaco e Consiglio comunale già la sera dello spoglio. Altri quattro – Gorizia, Monfalcone, Codroipo e Azzano Decimo – andranno invece al ballottaggio nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati sindaco raggiunga il 50%+1 dei consensi.

Dei 33 comuni, 16 sono della provincia di Udine e 9 di quella di Pordenone. Nell’area triestina c’è solo Duino Aurisina, mentre in provincia di Gorizia si contano 7 amministrazioni: Gorizia, Monfalcone, Cormons, Ronchi, Sagrado, San Canzian d’Isonzo e Savogna.

Ecco quali sono gli aspiranti sindaco e i candidati delle loro liste (il termine per presentare le candidature è stato chiuso alle 12 del 10 maggio).

Gorizia

Rodolfo Ziberna

Forza Italia

SILVANA ROMANO DARIO OBIZZI FABRIZIO ORETI MICHELE ALBIGESE ANTONIA VIRGINIA ANTONIOLI UMBERTO BATTARA CRISTINA BERNARDOTTO MAURO BORDIN GIOVANNI BRESSAN GIANLUIGI CASULA ANTONIO COSTA CLAUDIO DECOLLE ANTONIO DE FRANCESCO MARIALAURA DEGHENGHI LARA DEROS MARIA DI SENA MARCO FONZAR VALERIA FUGA' MERGIM GASHI FERRUCCIO GLESSI VINCENZO GRASSIA ILVA GREATTI FRANCO HASSEK TADEJA LOGAR ALESSANDRA MARC MARIAGRAZIA MOLLICA ANTONIO MONTANARI MARIA CRISTINA PAGLIACCI CHIARA PESCE FLAVIO PIBIRI ROBERTO PONZALLI ANTONIO PREVITI NICOLAS RIVARI ARGEO ROMANO ALESSANDRO TIVAN MANUELA TUNINI NICOL TURRI MOJCA UŠAJ ALESSANDRO VITTORIA LUCIANA VOLK

Lista Ziberna

JUAN ALFIO JESUS ARIAS MILENA BADO ELIO BLARASIN GIANLUCA BONETTI EDIOLA BRAMO FAUSTO BRUMAT GIADA CHERSOVANI ANDREA CHINESE FEDERICO CLEVA PAOLO COMOLLI GIACOMINA DANELLI MASSIMO DE BELLI BRUNO DE LUCA CRISTINA DE STASIO RENATO DEGIOVANNI BARBARA DI COSTANZO RUDINA DURISHTI LORENA ERZETTI SILVIA FURLAN JOSEPH GAMBINO BENIAMINO LA ROCCA PAOLO LAZZERI GIANCARLO MAREGA LUCA MASTROIANNI LUIGI MENOSSI SIMONETTA MENOSSI GIOVANNI MESSINEO CONCETTA NARDO MAURIZIO NEGRO SILVIA PAOLETTI MARINA PAOLUZZI LORENZO PASCOLI ROBIN PAULETTO JACQUELINE PELLIS DANIELE PEZZUTO ALBERTO PIPP VALENTINA PRICCO ALESSANDRO TOMASIN

Noi con l’Italia

ARIANNA BELLAN GIUSEPPE BONNES ALESSANDRO BRANCATI VITTORIO BRASCA MAURIZIO BRESSAN ROSSELLA BUTTARO EDOARDO CAPRARA LUCREZIA CEDOLA MARINA COREN CRISTIANA CUMARI RITA DAGIAT GIULIO DAIDONE PABLO DE CIANTIS CRISTIAN DEVIDE' ANDREA FACCIO MICHELE GABRIELLI GIANNA GRINOVER FRANCESCO LEONE SOSSI CARLO MARZAROLI NICOLA MOISE NATASCHA NOIA DEVON NOIOSO ANTONELLA PATUNA ELIAS PAULIN LORENZO OSCAR PINTO DANIELE RANOCCHI MARIO RAVACCIA FRANCESCA ROMOLI GIORGIO ROSSI GIANLUCA URSI GIORGIA VERO RICCARDO ZANDOMENI

Lega Fvg per Salvini premier

DIEGO BERNARDIS ANDREA TOMASELLA MARILENA BERNOBICH ROBERTO SARTORI STEFANO ALTINIER CLAUDIO TOMANI LUCA CAGLIARI LAURA BANO MARIA BRUNELLI MARCO CARCONI MICHELE CECHET ANDREA COLLENZ ALISA CRASSINI ANNA CULOT PAOLA D'ACHILLE FABIO DI IASIO EMIDIO DILENA IANA DOUBROVINA MARCO CALCEDONIO FERRARA SARAH FILISETTI SIMONE FIORELLI VINCENZO FORTUNATO LUCIANO FRANCO MARINELLA JACUMIN SELENA MARINI CLAUDIO MUZZONIGRO MASSIMILIANO PANIZZUT MATTEO PRANDIN CINZIA RANELLUCCI MICHELA JESSICA SANTAROSSA ANTONINO SECCHI DANIELE SPANO ANILA TOZAJ GABRIELLA TONZAR FEDERICO MARIA VILLA ADRIANO VIOLA STEFANO CERETTA

Fratelli d’Italia

CECILIA BARTOLE CLAUDIA BELTRAME DAVIDE BENETELLO GRAZIA BERNOT PAOLO BLASIG FABIANA BOSCUTTI LUCA BRAULIN PAOLO BUIAT ANDREA CAPUSSOTTO LUIGI COANA SERGIO COSMA FRANCESCO DEL SORDI BARBARA FLORENIN STEFANIA FORMICHELLA MARCO FURLANI ALESSANDRO GALLO CHIARA GATTA MARCO GRASSANI GIOVANNI GUARINI GIANCARLO KARLOVINI FEDERICO LAURENCICH DARIO MARANGOTTO SABRINA MARTINUC in COANA CLAUDIO NACCARI MODESTAS GIOVANNI PAONE ANDREA PAPPALARDO VIOLANA PASSON CHIARA PIPIA ROBERTO SEMOLI SALVATORE SERIO CELESTINO TURCO ROSANNA VANDIN GIULIANO VARLEZ LOREDANA ZANDOMENI ALESSIO ZORZENON

Laura Fasiolo

Slovenska Skupnost

SABINA ANTONI WALTER BANDELJ MARINKA CERNIC MARIO BRESCIA ANA CESCUT MARCO BUKOVEC KATJA DORNI JAKOB FAJT NADIA FABRIS GABRIELE FIGELJ VALENTINA HUMAR PIETRO GRAUNER DANIELA KLANJSCEK DAVIDE GRINOVERO KATJA LEON MARCO GUS VIVIANA MORANDIN NIKO KLANJŠČEK REBECCA RINELLI MAURO LEBAN ANA SAKSIDA LORENZO PERSOGLIA VERONIKA TERPIN MARTIN PERSOGLIA GABRIJELA VIDMAR BORIS PINTAR FRANKA ŽGAVEC MATJAŽ PINTAR JANEZ MIKLAVŽ POVŠE ALESSANDRO QUINZI detto SAŠA ANDREA SIRK BERNARDO SPAZZAPAN MARCO TERCIC

Lista Fasiolo

DONATELLA GIRONCOLI DE STEINBRUN ALESSANDRO FERI ALESSANDRA ZANELLA EMANUELE TRAINI ELISABETTA ABBATTISTA STEFANO ABRAMI ANTONIA BLASINA MISERI GIORGIO BENCI SARA BIGOT STEFANO CALVANI RENZA BUMBACA EMILIO CARELLI ANNAMARIA BUSO GABRIELE CASTALDO LORETTA MARIA CRESTANI ROBERTO IPAVIC GISELLA CUMBO ORESTE PATRONE ELISABETTA DAMIANIS SEVERINO PRINCIC ANTONELLA GIULIANO GIACOMO ROSSO GIOVANNA GODDI DARIO STASI BIANCA LEDRI BRUNO ROGANTINI MICHELA PECORA FABRIZIA PERCO CARMEN PERSOGLIA CAMILLA SOFFIATI

Noi mi noaltris Go

LORENZO BATISTUTA LIVIO BIANCHINI MARIO BILUCAGLIA PATRIZIA BOTTEGARO MASSIMO BRESSAN ALESSIA BRUZZESE LUCIANO CAPALDO DANIELA CAREDDU ANNA CECCHINI DAVID CEJ MIRIAM CERAVOLO LEONARDO COLLETTA ROBERTO CRISCITIELLO SIMONE-PAOLO CUVA LAURA DEVECCHI FRANCESCA DIJUST PATRIZIA DUGHERO FEDERICO GABRIELCIG detto GABBO GIORGIA GAMBINO LIA SILVIA GREGORETTI ELTJON GRIZHJA SARA KOMAVLI ROMANA LEBAN THOMAS LENARDI FULVIO MOSETTI detto MARKO MICHELE MURGOLO SARA OCCHIPINTI MARIA TERESA PADOVAN LUCA PARAVANO ANDREA PICCO SERGIO PRATALI MAFFEI ROBERTA RIVA ELEONORA SARTORI MARJAN SOSOL IRENE SPAGNUL MORENO STRINGOLA NICOLA TERPIN detto KONG FABRIZIO TREVISAN ROSANNA VECCHIET SARA VIVIANI

Gorizia è tua

ROSA TUCCI detta ROSY FABIA CABRINI MARCO CHIOZZA FRANCO DALLA FRANCESCA GIUSEPPE ALESSANDRO RENZULLI LAURA ALBANI MONICA ANTONUCCI CHIARA ASCARI KEVIN BALIVIERA SILVANA CORBATTO ANTONELLA CORTESE ROBERTA DE LUCA ANDREJ DROSGHIG TARCISIO DROSGHIG PAOLO FANTINA FRANCESCA FORNASIER GUGLIELMO JUG NICHOLAS LOREFICE KATIA NORIS MARCATO ANNA MARINO ANNA LISA ELEONORA MONTALVO ROBERTO PIGO ALESSANDRA PLESNIZER DANIELA RIMICCI GIUSEPPE SANTILLO detto PINO SABATINO SASSI PIERO SILVESTRI MARCO TEMON ANTONELLA TESTA RENATO VERZEGNASSI

Franco Zotti

Zotti contro tutti

EMANUELE MUSULIN TETYANA ANDRUSHKIV ANNA BACCI MICHELA BAUDRACCO MARCO BRUMAT ROBERTO CANTARIN ALDO CARRARA ELISABETTA CEI FRANCESCO CIRILLO SERGIO COCCHETTO MARTA CORETTI TANCREDI CUTRANO ANTONIO DE GIORGI ISA DORIGO GIANLUCA FAGANEL MAURIZIO GENTILE FRANCO GIANESI SABRINA GIORGINI VANESSA GRUSOVIN STEFANO IPPOLITO MILOŠ JOVIC PATRIZIA KLANJSCEK VLADIMIRO KRAGELJ MARINA LEGHISSA ERMELINDA LETTIERI LORENA MATURO DAVIDE MAURI FRANCESCA MICELLI STEFANO NODETTI ELENA PERSOGLIA LOREDANA PETEANI LUCIANO PIGNATELLI ELIANA ROMEO STEFANIA SAVASTANO SARA SCHIFANO ELEONORA STRUSSIAT ALESSIO SULLIG WANDA ROSANNA TORIBIO AURELIO URBANO STEFANO VOGRIC

Pierpaolo Martina

Insieme per Gorizia

DARIO BARESI GIULIA ROLDO ANDREA BALLARE' GIULIA BARAZZA CLAUDIO BENSA ANNAMARIA BORRIELLO GIORGIO CALVONE MIRIAM CARANI ROBERTO CHIOPRIS MICHELA DEL VENTO ALESSANDRO DE PIERO MARCO FABBIANI ALESSANDRO FERRARINI VALENTINA FRANCESCOTTO LUCIANO FRANCO CHIARA GHIZZONI FABIO GLESSI MASSIMO GUALDI GIANLUCA INTERBARTOLO SERENA IURIG ANTONIO LESTUZZI ALESSANDRO NALGI VALENTINA NASTASI ENRICO MARIA NICOTRA MAURO NOCCHIERI NICOLA ORZAN MARCELLO PALOZZO RODNEY PAUSI ELISA PICILLO CATERINA SACCO TOMASETTI LUCIA SAMERO RICCARDO STASI NICOLA STRIZZOLO NEREO TAVAGNUTTI MASSIMO TICOZZI DANIELA TOMASIN ANDREA VACCHI MATTIA VECCHI STEFANO ZANUTTIN MARINA BOTTERINI

Serenella Ferrari

La gente per Gorizia

FERDINANDO DE SARNO GLORIA FABBRONI ERMANNO NUNIN DANIELA MAIZENI LUCIANO BONVISSUTO STEFANO PETRICONE ELVIS CANDOTTI DEBORA ADRAGNA LAURA LOVISCIG WALLY BARCAROLO ADAMO SELI EGIDIA MAREGA TIZIANA MIAN ALESSIO BOICO FABIO REJA GIOVANNI BRESSAN TIZIANA SAUNIG ELEONORA ZANUTEL FRANCESCA BRAVI TIZIANO VIZZI MICHELINA PICCOLO FEDERICA NARDUZZI ALICE BENEDETTI ROBERTA FONTANA GIUSEPPE BAVOSA IRIDE TRIDENTE LIVIA MATTICCHIO MAURIZIA MANISCALCO VALENTINA TRONCAR ASJA FORCHIASSIN NICHOLAS REJA VITTORIO CAVALLIN

Monfalcone

Anna Maria Cisint

Lega Fvg per Salvini Premier

ANTONIO CALLIGARIS GIULIANA GARIMBERTI PAOLO BEARZI ALBERTO TONUT TIZIANA MAIORETTO VALENTINA CISINT PIERO ROSSETTI LAURA TUREL MICHELE DOZ ERMENEGILDA ALOISIO MARCO FRANDOLIC MAURO STEFFE' RICCARDO MATTEO BRIGANTE ORNELLA BUDIN FRANCESCO TONEGUZZO LUCIANO MASTROMARINO FLAVIO ZOSSI PATRIZIA GRUDEN FRANCO COLOMBO ALEX NOZOHOUR ALESSIO PAGOTTO LAURA GRUDEN NEREO CUDIN FULVIA POROPAT

Cisint per Monfalcone

LUCA FASAN CIRO DEL PIZZO MARIA AMBROSI GABRIELE BERGANTINI RAFFAELLA BONI CLAUDIO BOTT MAURIZIO CARADONNA SABINA CAUCI IRENE CRISTIN in ANTAL GIULIA MARIA FELTRIN ALEX FERJANI LORENZO FLORIDA ALJOŠA GERGOLET SILVIA GUERRINI MARIA GRAZIA LABINAZ GIANNI LUBRANO PAOLA MACCARRONE ELISABETTA MEDEOT FRANCO MIGLIA MARIO PASTORE FRANCESCA ROMANI BRIAN SERDOZ STEFANO VITA CRISTIAN DEVIDE'

Fratelli d’Italia

ANTONIO GARRITANI ASSUNTA ACQUAVIVA CECILIA BARTOLE LORENZA BATZU ROBERTO BIDOLI ADRIANA CESTER MASSIMO DECORTE FRANCESCO DE SIMEIS PATRIZIA DIANI MIHAELA LOREDANA DRAGAN SAMANTA GARUZZO MICHELE LATINO QUARTARONE LUCA LO FASO ANTONELLA LUCA' LUIS RESULI ALESSANDRO ROCCO GIOVANNI RODELLA DENIS SARTOR ELISABETTA SPINA ROSSELLA SPLENDIDO MARIALUISA TOMMASINI ALESSANDRO TONETTO GIORGIO TORTORA LUCA ZORZENON

Progetto Fvg per Monfalcone. Forza Italia con Cisint

PAOLO VENNI SUZANA KULIER MARINO DE GRASSI LUIGI BASTONE GIANFRANCO CRIVELLARI GERARDO CAVALLO GIONATA PACOR NIVES GIORGINI ALESSANDRO MAREGA VLADIMIRO DE NOTO CLAUDIA BRUCKBAUER GIUSEPPE IANNONE RIKARD SHAMO GEORGETA ANA DEBORHA IEVOLELLA FRANCESCO MASCOLO MARTINA ROSATI MARIA ISABEL GROTTO MEHMET ISA ILVA GREATTI ANTONIO DAVIDE REGA ELENA TOFFOLI PIRO

Noi con l’Italia

MICHELE LUISE RICCARDO ZANDOMENI JAHANGIR SARKAR ROSSELLA BUTTARO DOMIZIANO NAPPO DOMENICO ARRISICATO MARTA BONESSI ANGELA BORGHESI JESSICA CANNONI ANDREA DAL CANTO TATIANA DEL GAISO VIALY MARTON detto MONTAGNA CHRISTIAN PARMESAN VITTORIO PELLA AZEM SALJIHU SHANZIDA SIKDER ALESSANDRO SOMMA CRISTINA TEDESCO FRANCESCA VANON GIORGIA VERO ALESSANDRO VIDALI

Monfalcone Vola

FRANCESCO VOLANTE MASSIMO ASQUINI ROSARIA BACIO TERRACINO FABIO BANELLO GIOVANNI BATTAGLIA ELENA CALLIGARIS DOMENICO CAVALLO ALESSANDRO COLAMARIA DENIS CURTI ELISABETTA DEGRASSI CIRO SALVATORE DI MARTINO MATTEO DEOTTO) DIEGO FACCHINETTI ANTONINO GIGLIO NATASCIA GINALDI LUCA LEGHISSA GIULIA MARCHESAN RAFFAELE MASIELLO CARMELA MINISCHETTI RAFFAELLA SAPIENZA RITA SETTANGELO LUCIANO SIGNORELLI ILENIA STACUL ANNALISA VRECH

Cristiana Morsolin

Partecipare per Monfalcone

DEBORAH BURRI KATIA CHIARADIA ELISA DI ILIO MARCO GIBERNA MATTEO GREGORETTI KHADIDJA SALAMAH KONATE FRANCESCO MARTINELLI FRANCESCA MUCCHIUT ALESSANDRO NEFAT ELENA ORSI KENNETH PESENTI ANDREA POSERINA PIERO ROSSO ALICE SALVADOR FERRUCCIO SAVASTANO FULVIA TAUCER GIOVANNA TERZONI LARA TIBERI

Partito Democratico

LUCIA GIURISSA PAOLO GIUSEPPE FOGAR PAOLO FRISENNA ROSSANA BASSO KAMRUL HASAN BHUIYAN SANI BRUNO BONETTI SANDRA DEL PILAR BRISSO PASTEN VERA CAHARIJA DARIO CAUZER ANDREA DAVANZO FRANCESCO DI FIORE LUCA ERMACORA RUGGIERO ORLANDO MICHELA PERCUZZI MARCO PITTA SILVIA PONTE MATTEO TOMMASI DI VIGNANO ANNA TROILO FRANCA ZANOLLA

La sinistra per Monfalcone

ALESSANDRO SAULLO CLAUDIA MINIUSSI EROS BARBO ANTONELLA VENTURELLI MATTIA ALTRAN ELISA RUSSI CRISTIAN ZULIANI LAURA KHAN MARCO GIOVANNI ROCCO BARONE LINDITA HASANI SILVIA CAPELLO GIOVANNI MONTENA MANUELA MUSINA DAVIDE TRONO ALESSANDRA PETRINI FABIO BOTTONE ROSSELLA BELTRAME ALESSANDRO GRANDI MONICA BIZAJ IVANO SOBANI TIZIANA TOMASSO GIULIETTA MONTAGNI FRANCESCO ZAPPATERRA

Movimento 5 Stelle

GUALTIERO PIN CLAUDIO MARTIN ROBERTO POGGIALI MARCO VISINTIN EDOARDA MARIA BOLDRINI MASSIMO BLASI ANTONIO IACUMIN MICKY TORRIFERUGLIO PAOLO PICCININI ANNUNZIATA GUIDA ROBERTA CECCHI PAOLA MATTIOLI FIORELLA MARANGELLI GIANNI DAVI GIOVANNI MARASSI MARIAROSA COLETTI LUCIO POGGIALI

Officine di Ideeali – Progressisti per Monfalcone

DAVIDE STRUKELJ RIADUL AMIN OGNJEN ATELJ FRANCESCA BENFATTO ARTURO BERTOLI ESTER BORTOLUTTI GIULIA CASTELLAN MANLIO COMAR BIANCA DELLA PIETRA ROBERTO LEGAZ FABIO MARCHIO' MICHELA MONTICOLO GIANLUCA NOCERA SABINA PETRILLO GIORGIA POLLI MASSIMO RIGOTTI MASUM ROUF GIOVANNI VITULANO ROSARIO VUOLO ELISA ZORZIN

Francesco Orlando

Territorio e libertà

FEDERICO RAZZINI SERGIO PACOR GIULIO CANDUSSO CHRISTIAN BORRI MASSIMILIANO BOSCAROL MARIE MADELEINE CHAPELLE ROBERTO DE PALMA ROBERTO DI ILIO ALESSANDRA GIANNANGELI VITTORIO GIANNANGELI DANIELA LANGONE LUCIANO MARCHESI LAURA MIORIN ROBERTO NOVELLI ALESSANDRA PERAZZETTA FABRIZIO SCRIDEL DANIELA SGORBISSA DAVIDE STACCHETTI ELEONORA ZANUTEL VITTORIA CESAREO

Verità e libertà assieme

MAURO GRIMOLIZZI RAFFAELLA BAGATA ERIKA BALISTRERI FABRIZIO BERTINI ANTONINO CARNESE CARMINE COZZOLINO STEFANO DE GIOVANETTI DONATELLO DI TARANTO LORENZO MAZZARELLA ELEONORA MEROLLI GIORGIA MÜLLER PAOLO ARNALDO NARDINI PATRIZIA RET ALBERTO SANSONE GIORGIO SCHIFF PAOLO DIEGO STEFFE' SARA TARLAO GIULIANO JOAO BAPTISTA PRIAMO TOMASIN SABINA TRICARICO ROBERTA TRILLER PAOLO VENUTI ANILA ZORZIN

Cormons

Elena Gasparin

Uniti per Cormons

LUCIA TOROS GIORGIO CATTARIN EVA NADALUTTI MAURIZIO TOMBA MARCO DE FALCO PAOLO NARDIN MAURO BON FRANCO NOVELLI RAFFAELLA FOSCOLINI SAMANTHA LAVARRA TIZIANA CASALI GIANNA TODISCO LUCA BUIAT CLAUDIO FERLAT ANDREA FRAGIACOMO DAVIDE TURUS

Progetto per Cormons

PATRIZIA MAURI ALESSANDRO CESTARO LEILA CIPOLLONI LAURA COLLORICCHIO ROBERTO JURETIC GIACOMO LUCHITTA ALESSIO MARCON CINZIA MIAN MARCO MUSINA VALENTINA MUSINA SABRINA PETRACHI GIANLUCA RIZ TIZIANA SERRAVALLE MICHELE TOFFUL FEDERICO VALENTINUZ MICHELE MINUTE

Nuova Cormons

EROS GINO SIMONI FEDERICO CHIOPRIS GIANLUCA COCCOLO ELISABETTA DELL'ANGELA LAURA DRIOLI SAMUEL FERLAT ALESSANDRA FLAMMIA ELENA FUMO MARIA CRISTINA GIANNA ELENA KRISTANCIC GEORGE LESCHIUTTA GIULIA MARSON MASSIMILIANO MORSUT NANCY BEATRIZ PANIAGUA MATTEO PENASA NICOLETTA STORARI

Elena Gasparin sindaco

ANNAMARIA PERSOGLIA DANIELE CAMAUR MARTA CASASOLA ORNELLA DOBETTI GIUSEPPE ESPOSITO PAOLO FAIN ANDRIANA GOBET GIANLUCA HASSEK GRAZIANO MACOR SEBASTIANO MACOR UBALDO MAURI LEONARDO PRAINO MARINA RUSGNACH BARBARA RINALDO MATTEO SCILIPOTI ALESSANDRA VECCHIONI

Roberto Felcaro

Direzione Cormons

FABIO RUSSIANI ANTONIETTA FAZI MARCO BATTISTUTTA GIADA BEVILACQUA MARTINA BORRACCIA ANNA BORTOLOTTI GIACOMO BRANDOLIN DAVID BUZZINELLI CARLO GIOVANNI CORDOPATRI ADRIANA DI FOGGIA MAURO DRIUS MASSIMO MAZZAROL GIANNI MOCCHIUTTI STEFANO PENASA DANIELE PERESSIN LUCA TOLLON

Start

MASSIMO FALATO ROBERTA VISINTIN ANDREA ALIMONDA de MANNENTREU FULVIO BATTISTUTTA FRANCESCA BRESSAN LORIS FERESIN MASSIMO GRATTONI LORENZO KUMAR GIULIA MARINELLO MARCO MERSECCHI ANNA LAURA MONTICOLO JACOPO NADALI RAFFAELE PAPARO MATTEO PRANDIN MICHELA JESSICA SANTAROSSA ELEONORA SUERZ

Ronchi

Sara Bragato

Lista Ronchi 2030

ANNALISA LAURENTI FRANCO IURLARO LORENA CASASOLA GIORGIO GON SYLVIA PARUTA BRIAN HARLAND GIOVANNI DEGENHARDT MICAELA CANDOLF GIANNI SCHIAVON VINICIO RORATO LUCIA RABASSI MICHELE MAZZANTE ANNAMARIA BOARO DENIS DEIURI STELIO PAOLI LUCIA GABAS ANTONIO LOPARDO ANNA DI LODOVICO

Obiettivo Giovani Ronchi

FEDERICO PAOLI DAVIDE DI PIERRO LAVINIA ELENA QUARTA LUCA STRAIN LUNA DAL CANTO ANDREA FUMIS GIOIA SAFFO STAMPA MATTIA LANGONE ELENA VISINTIN ANTONIO SCARCELLI RAFFAELLA FELEPPA ALESSIO BASSI DEBORA PIAN ELISA PETERNICH NICHOLAS PEZZINO

La sinistra Ronchi bene comune

LUIGI BON MARCO GIOVANNI ROCCO BARONE MARCO SILVIA CAPELLO FULVIA COSSAR GINA BERTUGLIA MAURIZIO COMAR ROBERTO CRISCITIELLO FABIO DEIURI LUCA FURLAN MANUELA GAMBINO GIULIETTA MONTAGNI MONICA PONDI LUCIO ROVIS BRUNO VISINTIN

Livio Vecchiet

Insieme per Ronchi

PAOLA CONTE TAZIO FURLAN ALESSANDRO TROIANO ANNA BATTIGELLI ANGELA MORETTO MAURO PETENEL RENZO BRAGALINI ARIANNA RIZZI ALICE GUERRA VALTER TOMADUZ MALGORZATA CZYSTAW PIERO PIZZUL PAPA MBONDE DIODIO FALL FRANCESCO BOSDACHIN GIANLUCA FURLAN FULVIO BOSCAROL SERGIO BUSDAKIN FILOMENA DI GIORGIO

Idee in Comune

ELENA CETTUL LUCIO AIANI ALESSIA TARTAGLIONE IVAN PERIC LAYLA AIANI FABRIZIO BERTINI RACHELE ORTOLAN ALESSANDRO GALANTUCCI SARA SCHIARELLI ANDREA PIZZIGNACCO ELISABETTA ALICE ROSSI MARCEL FAGGIONATO DANIELA CLARIG

Massimo Di Bert

Vermegliano Domani

LIVIANA NICOLI GIUSEPPE DA ROS LAURA MINIUSSI ENRICO SORANZIO NATALINA RITA MARELLI MARCO RUSIN MILANKA GAVRANOVIC LUCIO CECOTTI MARTINA MONTICO ALESSANDRO MARIN IRIS MILIC MICHELE FRAUSIN LAURA MIORIN GUIDO NERI

Ronchi Nuova Era

CHRISTIAN BORRI LORENA VIDOTTO MASSIMILIANO BOSCAROL VIRGINIA DEAN MARCO PETRINI LAURA CLEMENTE ALBERTO RAMPINO DANIELA BRESSAN SIMONE RIGONAT CRISTINA BRESSAN LUCA LATTANZI FRANCESCA DAVI MARIAN-DANIEL SARBU MANUELA MAGNANI ROBERTO PICCIONI CINZIA BRACHINI

Mauro Benvenuto

Ronchi al centro

MASSIMO BALDAN ALBERTO BASSI MICHELE BELTRAME EDI CIESCO MARCELLO DA PONTE NICOLA DE BENEDITTIS ANNA DEVETTI FRANCESCA RACHELE GALIOTO SARA GAMBUTI LUIGI GOGLIA MONICA LAURENTI ANNALISA LAVIOLA GIANPAOLO MARTINELLI MIRELLA MASSA MAURIZIO PIANI ANDREA PISANIELLO VALENTINA QUERCI DELLA ROVERE PAOLO TAVIAN FABIO TOMASELLI JENNIFER ZUCCO

Partito democratico

MARIA GRAZIA ANDREOS CATERINA BEMBICH GIACOMO CALZOLARI DONATO CANZONIERO MONICA CARTA EVA CECCHETTO LUCIA COMUZZI SAVIO CUMIN MARIO DAL CANTO DAVIDE DI CAPUA LIVIO FORMENTIN GIULIANA FURLAN GIANLUCA MASOTTI IVANA NOVATI ENRICO PAPAIS ELISA SANDRIGO GIANADALBERTO SORANZIO MORENO SANDRO SORANZIO PAOLO TASSIN MATTIA VARESANO

Ronchi Domani

BRUNO BARBON ALESSANDRO BASSI FEDERICA BON MARA BRESCELLO LOREDANA COLLOVATI GABRIELE DEVETAK NICANDRO ALBERTO DI SALVIA MARIA FANIA MARIA FERLAZZO DONATO LAMORTE GAIA VIRGINIA MOIMAS LAURA MUNAFO' GIORGIO SCHIFF CLAUDIA SITTER CLAUDIO TREVISAN MARIA MARTINO

Vincenzo Borgia

Noi con l’Italia

BORIS DIJUST GIORGIA LUISE DOMIZIANO NAPPO MARTA BONESSI VITTORIO PELLA FRANCESCA VANON ARRIGO CANDUSSO RITA ASCIONE LUCA KLAUCIC NICOLETTA BORTOLIN ROBERTO PENZAVALLI TIZIANA SELL TATIANA DEL GAISO ANGELA BORGHESI CARLO MUSET VANIA D'AGARO

Lega Fvg e Fratelli d’Italia

SALVATORE ACAMPORA NEVIO STABILE NICOLAS BIASCI ALESSANDRO BORGIA LINDA CALZAVARA SERGIO CECHET CARMELA DE SIMONE STEFANO GARRITANI TOMMASO NOVIELLO BERNARDO PASCOLI MARTINA PELLIZON GIUSEPPE PERACCA-TOMADIN DENIS SARTOR DEBORA SICILIA MARIALUISA TOMMASINI CRISTINA ULCIGRAI ROBERTO VIDALI

Progetto Fvg

ERIKA BATTISTELLA BERSA FEDERICO PIZZIN RENATO CHITTARO ANGELO ANDREA ALUISI BARBARA FONTANA IVANO NICOLA GENNARO POTENZANO PAOLO SCALON CINZIA GRAPPASONNI MICHELE PACOR GABRIELE DELNERI LUDOVICA MARIA HELGA de VARGAS MACHUCA PAOLO FERRO VINCENZO PANARIELLO CORNELIA BADESCU

Lista Borgia

ALESSANDRA MAROCCO CONSTANTA-ANGELICA BACOS MARIO BESIO DAVIDE BURO' PAOLO CABAS SARA CAIFFA SVETLANA CHESHENOVA GIANCARLO CICCIARELLA MARINO DI VINCENZ LICIA DORIA MICHELE D'URSO SILVIA FAVERO NEDA GERMEK PAOLO PACOR PAOLA PELLIZZON NICOLE PORTA SERGIO ROMANIN LUCA USOPIAZZA DENISE VALENTE CECILIA ZECCHINI

Sagrado

Marco Vittori

Agire Comune con Marco Vittori

CHIARA AGLIALORO ALESSIA CAPELLO CATERINA LONGO DAVIDE LUCIANI LUCA MASSA TIZIANO MONTINI ITALO MOZZATO MATTEO NOVACCHI ALESSANDRA VISINTIN MICHELE VISINTIN SIMONE VISINTIN SIMONETTA VISINTIN

San Canzian d’Isonzo

Silvia Caruso

Con Silvia Fare centro

GRAZIELLA BORGNOLO GIADA BESENZONI EMILIANO BIASUTTO ADRIANO BLASON MARTINA BON GIANLUCA BRAIDA MARIACRISTINA CEO MAURO CUMERO ROBERTO DELBIANCO DANIEL FIORELLI ALESSANDRO MARTINUZZI CLAUDIA MILLEMACI GIULIO MORETTO MATTEO PAPARELLA MARIO RUTIGLIANO DARIO VISINTIN

Svolta Ecologica

SIMONA NARDONE LUIGI CANCIANI MAURIZIO COMAR CRISTIANA COSOLO ORIETTA DEVIDE' ANDREA FIGALLO UGO LOMBARDO GIUSEPPE PALA EMANUELA PICCIONI SIMONE RUSSI MANOLO TODON MARIA ASSUNTA TONUT PAOLO UTMAR MASSIMO VIURNA LORENA ZAMBON MAURIZIO ZORZET

La nuova San Canzian

GIORGIA DEIURI ALICE BOREGGIO LUCA CARDINI CARLO CARLOTTA ALESSANDRO COLAMARIA CHRISTIAN COZZOLINO DEBORAH FORNASARO LUCA FRATE ALESSANDRA LIGUORI GILBERTO MAZZOTTA STEFANO NOCENT GIANANTONIO RUGGIERO ERMINIO TEAT ELISA TREVISAN GIANNI TROMBINI VANESSA VALENTINI

Claudio Fratta

Insieme con Claudio Fratta

ENZO RENATO BASILE ANDREA BERGAMASCO MAURO BUFFOLINI SARA COVRA TIZIANA DEL VECCHIO GLORIA MANIAS MANILA MOIMAS FRANCESCO SILVIO NOVATI LAURA OCCHIPINTI FABRIZIO PAPAPICCO MATTIA PIEMONTE SERENA ROSSI SABRINA SANDRIGO LETIZIA SANTOSTEFANO ALBERTO SORANZIO DEBORA ZOFF

Sinistra ambiente solidarietà

SERGIO ANGELINI SARA ANTONAZ FRANCESCO BIRENI LIVIA CANTAGALLI ADRIANA DELUISA FRANCO DEVIDE' LUCA LOMBARDO FABIO MANUNZA ANDREA MARINI LUCIANA MININEL ANGELA NUZZI GIOVANNI OTTOBONI SILVIA PORTELLI FABIO TONZAR GIORDANO TRUDDAIU ALVARO ZORZIN

Partito Democratico

MICHELE ANUT FEDERICO BUSINELLI CRISTOFER CANDOTTO FIORELLA CECCHIN MAURO DONA' LUCIANO DREOS MARCO GLAVINA LARA GREGORIN ROMINA LERRO FRANCO MALARODA MANUELA MANIAS GRAZIELLA MANSERVIGI RENZO MATTEI FLAVIA MOIMAS CLAUDIO PIN EDI PIZZONI

Ciro De Simone Sorrentino

Per San Canzian

RITA ASCIONE NICOLAS BIASCI DANIELE CALDERONE JODY GERGOLET LUCA KLAUCIC WALTER LO BELLO GIUSEPPE LONGO FRANCO OPPEDISANO MICHELE PARADISO ELONORA PAROVEL MARTINA PELLIZON GIUSEPPE PUCCIO SILIA SCARAVETTI ELISABETTA SPINA ROBERTO VIDALI

Savogna

Tatiana Bragalini

Lista Civica

GERMANO CENDOU PATRIZIA CERNOIA ALEX CROMAZ MATTEO GOLOP SUSANNA LOSZACH JESSICA MARTINIG GRETA MASSERA EZIO MAZZARELLA NICO SINUELLO BENEDETTA TRINCO

Duino Aurisina

Daniela Pallotta

Forza Duino Aurisina

LORENZO PIPAN ANNALISA D'ERRICO ELENA BONIN SIMONA BURLA ANDREA CRAIEVICH MASSIMO LINCI IRENE LOPREIATO GIACOMO MANIA' MARCO MAZZOLI ROBERTO MADEDDU SILVIO PAHOR ALICE POIANI GIORGIO PROSS ANGELO PIO QUITADAMO ELISA SPADARO ELISABETTA ZANOLLA

Alleanza per Duino Aurisina

MASSIMO ROMITA CHIARA PUNTAR SERGIO MILOS MATEJA PERNARCICH ALESSANDRA ARCANGELI SARA BEARZI DANILO BERGAMASCO CLAUDIA BOGNOLO WALTER BORTOLUTTI VALIA CAPUTO ALESSANDRO CATALANI LUIGI CLON FRANCESCA DEL NEGRO NICOLA GUARINO ALBERTO MARROCCO DONATELLA PROSS

Lista Pallotta

STEFANO BATTISTA GIORGIO BIASIOL ELIANA BON MARA BONIFACIO EMANUELE COZZUTTO GIOVANNI CRUPI ROBERTO DELL'OSTE SERGIO FERMO PAOLO FILLINI ARIELLA KRANJEC ALBERTO LEGHISSA PAOLO PARMEGIANI GIULIANO PESEL TATIANA PIPAN ENEA SAVINI IVANA VOBORNIK

Lega Fvg per Salvini Premier

WALTER PERTOT VALENTINA BANCO MARCO ABRAMI DANIELA DEL MONACO GABRIELLA DONNA GIORGIO DRAGAN MASSIMO DURATORRE ANTONINO GIUFFRIDA DAVIDE GRECO ANTONIO MARTELLINI BOJAN PETKOVIC MASSIMILIANO ROSSIN ANGELINA TORCHETTI (indipendente) PATRIZIA VARDABASSO SUSANNA ZORZUT

Noi con Duino per Pallotta sindaco

ALFIO ASERO MARIA CRISTINA MUROLO GIULIO FONDA ALESSANDRA PERNIC ALESSANDRO CHIURCO SILVIA BUSICO CHIARA BELLETICH SIMONETTA MASTROFILIPPO WALY MBENGUE SELINA DEGRASSI GIOVANNI ARCIPRETE NICOLETTA STAGNI ILARIA RICATTI GIORGIO VERSI LORENA PALISKA JOEL CEREDON

Igor Gabrovec

Squadra in Comune

VUOKKO ANTONINI ALDO CHIARADIA MARJANKA BAN EDVIN FORČIČ IRENE BLASIG KEVIN KOCJANČIČ MARIA ANTONELLA CELEA SAMUELE LAURITANO GABRIELLA CHIRIACO' ALFRED FETOU MBENGUE TANJA PERIC NIKO PERTOT JASNA SIMONETA ANGELO PETRONE MARTINA SVETLIČ JAKOB TERČON

Rifondazione Comunista

ANDREA ANDOLINA MADDALENA BENEDETTI GIANFRANCO BOCCIA CRISTIAN BUSETTI DANIELE DOVENNA TATJANA KOBAU in SEDMAK ELENA LEGIŠA PRIMOŽ ROGELJA EMANUELE SICHENZE SAŠA SOSIČ in ŠIRCA BRUNO VENTURINI DEMETRA VOLARI GIORGIO ZACCARIA

Partito Democratico

MICHELE GANGALE PAOLA CARBONI IGOR TOMASETIG LUCIANA BOSCHIN SANDI PAULINA ANTJE GRUDEN MITJA PETELIN CINZIA SCHERIANI SERGIO TIMACO GABRIELLA CAHARIJA ROBERTO DECARLI

Verdi per il Golfo

VLADIMIRO MERVIC LORENZO CELIC STEFANO SACHER ERIKA SARDOC MASCIA TULLIANI ENRICO PIETROBELLI ROSSANO BIBALO EVA TINTA VALTER RIDOLFI NATALINA BELLINI ALBERTO PISANI GIULIA GIORGI DANILO ANTONI STEFANO BEARZI GIACOMO PARONUZZI FULVIO ZOLLIA

Cervignano del Friuli

Federica Maule

Cervignano vale

RICCARDO RIGONAT GLORIA CATTO CRISTIAN BOEMO FEDERICO BUDAI ALESSIA BURGNICH LORENZO COSACCO ADRIAN CALIN DASCAL LIVIA FERRARI LUCIA FIUMANO' ILARIA GIACCARI VERENA MARCHESAN LUCA NEGRO MASSIMO PIERDOMENICO ELISA QOSHJA SILVIA RAVENDA ELENA SARDELLA MICHELE SCLAUZERO GIUSEPPE VARGIU SOFIA ZAMBON LEONARDO ZONCH

Le fontane

ROBERTO ZORZENON LUCA FURIOS DOMENICO BELLANTUONO ALBERTO BERNARDIS SIMONE BERTELLI STEFFAN BIANCHIN MARCO CASOTTO SARINA CASTROVINCI detta SARA DANIELA CERNO' GIORGIO de COLLE IRINA KHOMENKO SIMONE MALISAN FRANCA PALAZZOLO SAMANTHA PORTOLAN JURI SANTULLI PAOLO SETTIMI VERONICA STASI PAOLO TONELLO ALESSANDRO TRIPICIANO EMMA VALENTINIS

Andrea Balducci

La città possibile

CARLO BALLARIN GIANNI CANDOTTO PAOLA CARNEVALE LAURA CENTORE GIOVANNI DI MEGLIO CARLOTTA FRANCOVIGH LUCA GAROFALO GIUSEPPE IANNUCCIELLO RAFFAELE MARCHESE BARBARA NALON ARRIGO NIGRO LORENZO PALIAGA DAVIDE PEZZETTA ELISA PUNTIN ALBERTO RIGOTTO ALESSANDRA SNIDERO MICHELE TOMASELLI ADRIANA TOMISIC MATTEO VENTURA CRISTIAN ZANFABRO

Andrea Zampar

Il Ponte

LETIZIA ANCONA OTTAVIA CAISSUT GIANCARLO CANDOTTO ALESSANDRO DE BIASIO MICHELA DONDA MATTEO ERRICHIELLO GIOVANNI GRAVANTE LUCIAN MIREA ELISABETTA NICOLA MATTEO NUCERA LORIS PETENEL GABRIELE SCOLARO LIDIA SCUZ GIULIA SOARDO LEONARDO TELLINI SELENA TIBURZIO LUCIO TOMASIN ALDO TOMAT ELENA CONSUELO TONCA MUSIANI ALESSIA ZAMBON

Giuseppe Soranzo

Cambiamenti per Cervignano

DONATA MARINA MELCARNE detta DONATELLA PIERPAOLO FAGOTTO MICHELA BALDUCCI DANIEL FERRO MARZIA DE MARCHI CRISTIANO FRACASSO FERNANDA DE ZORZI MASSIMO GHIRARDELLI EVA FABRIS ANDREA MENNUCCI LAURA MORO MASSIMILIANO OGGIANU PATRICIJA STJELJA SILVANO SERDINO GRAZIELLA TOSORAT AMEDEO LUCIANO ULIAN SONIA TREVISAN IGINO ZORAT ELISABETTA ZORBA ROBI ZULIAN