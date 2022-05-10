Comunali 2022 in Friuli Venezia Giulia: ecco chi sono i candidati sindaco e consigliere. Si vota in 33 Comuni

Liste in corso di aggiornamento

10 Maggio 2022

TRIESTE Elezioni amministrative 2022: si apriranno il 12 giugno, giorno dell’Election day, le urne per il rinnovo degli organi di 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia, per una popolazione complessiva di 247.191 persone. Si va dai 35.212 abitanti di Gorizia ai 266 della piccola Preone in Carnia.

Di questi 33 Comuni 29 sono sotto i 15 mila abitanti e, dunque, scopriranno sindaco e Consiglio comunale già la sera dello spoglio. Altri quattro – Gorizia, Monfalcone, Codroipo e Azzano Decimo – andranno invece al ballottaggio nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati sindaco raggiunga il 50%+1 dei consensi.

Dei 33 comuni, 16 sono della provincia di Udine e 9 di quella di Pordenone. Nell’area triestina c’è solo Duino Aurisina, mentre in provincia di Gorizia si contano 7 amministrazioni: Gorizia, Monfalcone, Cormons, Ronchi, Sagrado, San Canzian d’Isonzo e Savogna.

Ecco quali sono gli aspiranti sindaco e i candidati delle loro liste (il termine per presentare le candidature è stato chiuso alle 12 del 10 maggio).

Gorizia

Rodolfo Ziberna

Forza Italia

  1. SILVANA ROMANO
  2. DARIO OBIZZI
  3. FABRIZIO ORETI
  4. MICHELE ALBIGESE
  5. ANTONIA VIRGINIA ANTONIOLI
  6. UMBERTO BATTARA
  7. CRISTINA BERNARDOTTO
  8. MAURO BORDIN
  9. GIOVANNI BRESSAN
  10. GIANLUIGI CASULA
  11. ANTONIO COSTA
  12. CLAUDIO DECOLLE
  13. ANTONIO DE FRANCESCO
  14. MARIALAURA DEGHENGHI
  15. LARA DEROS
  16. MARIA DI SENA
  17. MARCO FONZAR
  18. VALERIA FUGA'
  19. MERGIM GASHI
  20. FERRUCCIO GLESSI
  21. VINCENZO GRASSIA
  22. ILVA GREATTI
  23. FRANCO HASSEK
  24. TADEJA LOGAR
  25. ALESSANDRA MARC
  26. MARIAGRAZIA MOLLICA
  27. ANTONIO MONTANARI
  28. MARIA CRISTINA PAGLIACCI
  29. CHIARA PESCE
  30. FLAVIO PIBIRI
  31. ROBERTO PONZALLI
  32. ANTONIO PREVITI
  33. NICOLAS RIVARI
  34. ARGEO ROMANO
  35. ALESSANDRO TIVAN
  36. MANUELA TUNINI
  37. NICOL TURRI
  38. MOJCA UŠAJ
  39. ALESSANDRO VITTORIA
  40. LUCIANA VOLK

Lista Ziberna

  1. JUAN ALFIO JESUS ARIAS
  2. MILENA BADO
  3. ELIO BLARASIN
  4. GIANLUCA BONETTI
  5. EDIOLA BRAMO
  6. FAUSTO BRUMAT
  7. GIADA CHERSOVANI
  8. ANDREA CHINESE
  9. FEDERICO CLEVA
  10. PAOLO COMOLLI
  11. GIACOMINA DANELLI
  12. MASSIMO DE BELLI
  13. BRUNO DE LUCA
  14. CRISTINA DE STASIO
  15. RENATO DEGIOVANNI
  16. BARBARA DI COSTANZO
  17. RUDINA DURISHTI
  18. LORENA ERZETTI
  19. SILVIA FURLAN
  20. JOSEPH GAMBINO
  21. BENIAMINO LA ROCCA
  22. PAOLO LAZZERI
  23. GIANCARLO MAREGA
  24. LUCA MASTROIANNI
  25. LUIGI MENOSSI
  26. SIMONETTA MENOSSI
  27. GIOVANNI MESSINEO
  28. CONCETTA NARDO
  29. MAURIZIO NEGRO
  30. SILVIA PAOLETTI
  31. MARINA PAOLUZZI
  32. LORENZO PASCOLI
  33. ROBIN PAULETTO
  34. JACQUELINE PELLIS
  35. DANIELE PEZZUTO
  36. ALBERTO PIPP
  37. VALENTINA PRICCO
  38. ALESSANDRO TOMASIN

Noi con l’Italia

  1. ARIANNA BELLAN
  2. GIUSEPPE BONNES
  3. ALESSANDRO BRANCATI
  4. VITTORIO BRASCA
  5. MAURIZIO BRESSAN
  6. ROSSELLA BUTTARO
  7. EDOARDO CAPRARA
  8. LUCREZIA CEDOLA
  9. MARINA COREN
  10. CRISTIANA CUMARI
  11. RITA DAGIAT
  12. GIULIO DAIDONE
  13. PABLO DE CIANTIS
  14. CRISTIAN DEVIDE'
  15. ANDREA FACCIO
  16. MICHELE GABRIELLI
  17. GIANNA GRINOVER
  18. FRANCESCO LEONE SOSSI
  19. CARLO MARZAROLI
  20. NICOLA MOISE
  21. NATASCHA NOIA
  22. DEVON NOIOSO
  23. ANTONELLA PATUNA
  24. ELIAS PAULIN
  25. LORENZO OSCAR PINTO
  26. DANIELE RANOCCHI
  27. MARIO RAVACCIA
  28. FRANCESCA ROMOLI
  29. GIORGIO ROSSI
  30. GIANLUCA URSI
  31. GIORGIA VERO
  32. RICCARDO ZANDOMENI

Lega Fvg per Salvini premier

  1. DIEGO BERNARDIS
  2. ANDREA TOMASELLA
  3. MARILENA BERNOBICH
  4. ROBERTO SARTORI
  5. STEFANO ALTINIER
  6. CLAUDIO TOMANI
  7. LUCA CAGLIARI
  8. LAURA BANO
  9. MARIA BRUNELLI
  10. MARCO CARCONI
  11. MICHELE CECHET
  12. ANDREA COLLENZ
  13. ALISA CRASSINI
  14. ANNA CULOT
  15. PAOLA D'ACHILLE
  16. FABIO DI IASIO
  17. EMIDIO DILENA
  18. IANA DOUBROVINA
  19. MARCO CALCEDONIO FERRARA
  20. SARAH FILISETTI
  21. SIMONE FIORELLI
  22. VINCENZO FORTUNATO
  23. LUCIANO FRANCO
  24. MARINELLA JACUMIN
  25. SELENA MARINI
  26. CLAUDIO MUZZONIGRO
  27. MASSIMILIANO PANIZZUT
  28. MATTEO PRANDIN
  29. CINZIA RANELLUCCI
  30. MICHELA JESSICA SANTAROSSA
  31. ANTONINO SECCHI
  32. DANIELE SPANO
  33. ANILA TOZAJ
  34. GABRIELLA TONZAR
  35. FEDERICO MARIA VILLA
  36. ADRIANO VIOLA
  37. STEFANO CERETTA

Fratelli d’Italia

  1. CECILIA BARTOLE
  2. CLAUDIA BELTRAME
  3. DAVIDE BENETELLO
  4. GRAZIA BERNOT
  5. PAOLO BLASIG
  6. FABIANA BOSCUTTI
  7. LUCA BRAULIN
  8. PAOLO BUIAT
  9. ANDREA CAPUSSOTTO
  10. LUIGI COANA
  11. SERGIO COSMA
  12. FRANCESCO DEL SORDI
  13. BARBARA FLORENIN
  14. STEFANIA FORMICHELLA
  15. MARCO FURLANI
  16. ALESSANDRO GALLO
  17. CHIARA GATTA
  18. MARCO GRASSANI
  19. GIOVANNI GUARINI
  20. GIANCARLO KARLOVINI
  21. FEDERICO LAURENCICH
  22. DARIO MARANGOTTO
  23. SABRINA MARTINUC in COANA
  24. CLAUDIO NACCARI
  25. MODESTAS GIOVANNI PAONE
  26. ANDREA PAPPALARDO
  27. VIOLANA PASSON
  28. CHIARA PIPIA
  29. ROBERTO SEMOLI
  30. SALVATORE SERIO
  31. CELESTINO TURCO
  32. ROSANNA VANDIN
  33. GIULIANO VARLEZ
  34. LOREDANA ZANDOMENI
  35. ALESSIO ZORZENON

Laura Fasiolo

Slovenska Skupnost

  1. SABINA ANTONI
  2. WALTER BANDELJ
  3. MARINKA CERNIC
  4. MARIO BRESCIA
  5. ANA CESCUT
  6. MARCO BUKOVEC
  7. KATJA DORNI
  8. JAKOB FAJT
  9. NADIA FABRIS
  10. GABRIELE FIGELJ
  11. VALENTINA HUMAR
  12. PIETRO GRAUNER
  13. DANIELA KLANJSCEK
  14. DAVIDE GRINOVERO
  15. KATJA LEON
  16. MARCO GUS
  17. VIVIANA MORANDIN
  18. NIKO KLANJŠČEK
  19. REBECCA RINELLI
  20. MAURO LEBAN
  21. ANA SAKSIDA
  22. LORENZO PERSOGLIA
  23. VERONIKA TERPIN
  24. MARTIN PERSOGLIA
  25. GABRIJELA VIDMAR
  26. BORIS PINTAR
  27. FRANKA ŽGAVEC
  28. MATJAŽ PINTAR
  29. JANEZ MIKLAVŽ POVŠE
  30. ALESSANDRO QUINZI detto SAŠA
  31. ANDREA SIRK
  32. BERNARDO SPAZZAPAN
  33. MARCO TERCIC

Lista Fasiolo

  1. DONATELLA GIRONCOLI DE STEINBRUN
  2. ALESSANDRO FERI
  3. ALESSANDRA ZANELLA
  4. EMANUELE TRAINI
  5. ELISABETTA ABBATTISTA
  6. STEFANO ABRAMI
  7. ANTONIA BLASINA MISERI
  8. GIORGIO BENCI
  9. SARA BIGOT
  10. STEFANO CALVANI
  11. RENZA BUMBACA
  12. EMILIO CARELLI
  13. ANNAMARIA BUSO
  14. GABRIELE CASTALDO
  15. LORETTA MARIA CRESTANI
  16. ROBERTO IPAVIC
  17. GISELLA CUMBO
  18. ORESTE PATRONE
  19. ELISABETTA DAMIANIS
  20. SEVERINO PRINCIC
  21. ANTONELLA GIULIANO
  22. GIACOMO ROSSO
  23. GIOVANNA GODDI
  24. DARIO STASI
  25. BIANCA LEDRI
  26. BRUNO ROGANTINI
  27. MICHELA PECORA
  28. FABRIZIA PERCO
  29. CARMEN PERSOGLIA
  30. CAMILLA SOFFIATI

Noi mi noaltris Go

  1. LORENZO BATISTUTA
  2. LIVIO BIANCHINI
  3. MARIO BILUCAGLIA
  4. PATRIZIA BOTTEGARO
  5. MASSIMO BRESSAN
  6. ALESSIA BRUZZESE
  7. LUCIANO CAPALDO
  8. DANIELA CAREDDU
  9. ANNA CECCHINI
  10. DAVID CEJ
  11. MIRIAM CERAVOLO
  12. LEONARDO COLLETTA
  13. ROBERTO CRISCITIELLO
  14. SIMONE-PAOLO CUVA
  15. LAURA DEVECCHI
  16. FRANCESCA DIJUST
  17. PATRIZIA DUGHERO
  18. FEDERICO GABRIELCIG detto GABBO
  19. GIORGIA GAMBINO
  20. LIA SILVIA GREGORETTI
  21. ELTJON GRIZHJA
  22. SARA KOMAVLI
  23. ROMANA LEBAN
  24. THOMAS LENARDI
  25. FULVIO MOSETTI detto MARKO
  26. MICHELE MURGOLO
  27. SARA OCCHIPINTI
  28. MARIA TERESA PADOVAN
  29. LUCA PARAVANO
  30. ANDREA PICCO
  31. SERGIO PRATALI MAFFEI
  32. ROBERTA RIVA
  33. ELEONORA SARTORI
  34. MARJAN SOSOL
  35. IRENE SPAGNUL
  36. MORENO STRINGOLA
  37. NICOLA TERPIN detto KONG
  38. FABRIZIO TREVISAN
  39. ROSANNA VECCHIET
  40. SARA VIVIANI

Gorizia è tua

  1. ROSA TUCCI detta ROSY
  2. FABIA CABRINI
  3. MARCO CHIOZZA
  4. FRANCO DALLA FRANCESCA
  5. GIUSEPPE ALESSANDRO RENZULLI
  6. LAURA ALBANI
  7. MONICA ANTONUCCI
  8. CHIARA ASCARI
  9. KEVIN BALIVIERA
  10. SILVANA CORBATTO
  11. ANTONELLA CORTESE
  12. ROBERTA DE LUCA
  13. ANDREJ DROSGHIG
  14. TARCISIO DROSGHIG
  15. PAOLO FANTINA
  16. FRANCESCA FORNASIER
  17. GUGLIELMO JUG
  18. NICHOLAS LOREFICE
  19. KATIA NORIS MARCATO
  20. ANNA MARINO
  21. ANNA LISA ELEONORA MONTALVO
  22. ROBERTO PIGO
  23. ALESSANDRA PLESNIZER
  24. DANIELA RIMICCI
  25. GIUSEPPE SANTILLO detto PINO
  26. SABATINO SASSI
  27. PIERO SILVESTRI
  28. MARCO TEMON
  29. ANTONELLA TESTA
  30. RENATO VERZEGNASSI

Franco Zotti

Zotti contro tutti

  1. EMANUELE MUSULIN
  2. TETYANA ANDRUSHKIV
  3. ANNA BACCI
  4. MICHELA BAUDRACCO
  5. MARCO BRUMAT
  6. ROBERTO CANTARIN
  7. ALDO CARRARA
  8. ELISABETTA CEI
  9. FRANCESCO CIRILLO
  10. SERGIO COCCHETTO
  11. MARTA CORETTI
  12. TANCREDI CUTRANO
  13. ANTONIO DE GIORGI
  14. ISA DORIGO
  15. GIANLUCA FAGANEL
  16. MAURIZIO GENTILE
  17. FRANCO GIANESI
  18. SABRINA GIORGINI
  19. VANESSA GRUSOVIN
  20. STEFANO IPPOLITO
  21. MILOŠ JOVIC
  22. PATRIZIA KLANJSCEK
  23. VLADIMIRO KRAGELJ
  24. MARINA LEGHISSA
  25. ERMELINDA LETTIERI
  26. LORENA MATURO
  27. DAVIDE MAURI
  28. FRANCESCA MICELLI
  29. STEFANO NODETTI
  30. ELENA PERSOGLIA
  31. LOREDANA PETEANI
  32. LUCIANO PIGNATELLI
  33. ELIANA ROMEO
  34. STEFANIA SAVASTANO
  35. SARA SCHIFANO
  36. ELEONORA STRUSSIAT
  37. ALESSIO SULLIG
  38. WANDA ROSANNA TORIBIO
  39. AURELIO URBANO
  40. STEFANO VOGRIC

Pierpaolo Martina

Insieme per Gorizia

  1. DARIO BARESI
  2. GIULIA ROLDO
  3. ANDREA BALLARE'
  4. GIULIA BARAZZA
  5. CLAUDIO BENSA
  6. ANNAMARIA BORRIELLO
  7. GIORGIO CALVONE
  8. MIRIAM CARANI
  9. ROBERTO CHIOPRIS
  10. MICHELA DEL VENTO
  11. ALESSANDRO DE PIERO
  12. MARCO FABBIANI
  13. ALESSANDRO FERRARINI
  14. VALENTINA FRANCESCOTTO
  15. LUCIANO FRANCO
  16. CHIARA GHIZZONI
  17. FABIO GLESSI
  18. MASSIMO GUALDI
  19. GIANLUCA INTERBARTOLO
  20. SERENA IURIG
  21. ANTONIO LESTUZZI
  22. ALESSANDRO NALGI
  23. VALENTINA NASTASI
  24. ENRICO MARIA NICOTRA
  25. MAURO NOCCHIERI
  26. NICOLA ORZAN
  27. MARCELLO PALOZZO
  28. RODNEY PAUSI
  29. ELISA PICILLO
  30. CATERINA SACCO TOMASETTI
  31. LUCIA SAMERO
  32. RICCARDO STASI
  33. NICOLA STRIZZOLO
  34. NEREO TAVAGNUTTI
  35. MASSIMO TICOZZI
  36. DANIELA TOMASIN
  37. ANDREA VACCHI
  38. MATTIA VECCHI
  39. STEFANO ZANUTTIN
  40. MARINA BOTTERINI

Serenella Ferrari

La gente per Gorizia

  1. FERDINANDO DE SARNO
  2. GLORIA FABBRONI
  3. ERMANNO NUNIN
  4. DANIELA MAIZENI
  5. LUCIANO BONVISSUTO
  6. STEFANO PETRICONE
  7. ELVIS CANDOTTI
  8. DEBORA ADRAGNA
  9. LAURA LOVISCIG
  10. WALLY BARCAROLO
  11. ADAMO SELI
  12. EGIDIA MAREGA
  13. TIZIANA MIAN
  14. ALESSIO BOICO
  15. FABIO REJA
  16. GIOVANNI BRESSAN
  17. TIZIANA SAUNIG
  18. ELEONORA ZANUTEL
  19. FRANCESCA BRAVI
  20. TIZIANO VIZZI
  21. MICHELINA PICCOLO
  22. FEDERICA NARDUZZI
  23. ALICE BENEDETTI
  24. ROBERTA FONTANA
  25. GIUSEPPE BAVOSA
  26. IRIDE TRIDENTE
  27. LIVIA MATTICCHIO
  28. MAURIZIA MANISCALCO
  29. VALENTINA TRONCAR
  30. ASJA FORCHIASSIN
  31. NICHOLAS REJA
  32. VITTORIO CAVALLIN

Monfalcone

Anna Maria Cisint

Lega Fvg per Salvini Premier

  1. ANTONIO CALLIGARIS
  2. GIULIANA GARIMBERTI
  3. PAOLO BEARZI
  4. ALBERTO TONUT
  5. TIZIANA MAIORETTO
  6. VALENTINA CISINT
  7. PIERO ROSSETTI
  8. LAURA TUREL
  9. MICHELE DOZ
  10. ERMENEGILDA ALOISIO
  11. MARCO FRANDOLIC
  12. MAURO STEFFE'
  13. RICCARDO MATTEO BRIGANTE
  14. ORNELLA BUDIN
  15. FRANCESCO TONEGUZZO
  16. LUCIANO MASTROMARINO
  17. FLAVIO ZOSSI
  18. PATRIZIA GRUDEN
  19. FRANCO COLOMBO
  20. ALEX NOZOHOUR
  21. ALESSIO PAGOTTO
  22. LAURA GRUDEN
  23. NEREO CUDIN
  24. FULVIA POROPAT

Cisint per Monfalcone

  1. LUCA FASAN
  2. CIRO DEL PIZZO
  3. MARIA AMBROSI
  4. GABRIELE BERGANTINI
  5. RAFFAELLA BONI
  6. CLAUDIO BOTT
  7. MAURIZIO CARADONNA
  8. SABINA CAUCI
  9. IRENE CRISTIN in ANTAL
  10. GIULIA MARIA FELTRIN
  11. ALEX FERJANI
  12. LORENZO FLORIDA
  13. ALJOŠA GERGOLET
  14. SILVIA GUERRINI
  15. MARIA GRAZIA LABINAZ
  16. GIANNI LUBRANO
  17. PAOLA MACCARRONE
  18. ELISABETTA MEDEOT
  19. FRANCO MIGLIA
  20. MARIO PASTORE
  21. FRANCESCA ROMANI
  22. BRIAN SERDOZ
  23. STEFANO VITA
  24. CRISTIAN DEVIDE'

Fratelli d’Italia

  1. ANTONIO GARRITANI
  2. ASSUNTA ACQUAVIVA
  3. CECILIA BARTOLE
  4. LORENZA BATZU
  5. ROBERTO BIDOLI
  6. ADRIANA CESTER
  7. MASSIMO DECORTE
  8. FRANCESCO DE SIMEIS
  9. PATRIZIA DIANI
  10. MIHAELA LOREDANA DRAGAN
  11. SAMANTA GARUZZO
  12. MICHELE LATINO QUARTARONE
  13. LUCA LO FASO
  14. ANTONELLA LUCA'
  15. LUIS RESULI
  16. ALESSANDRO ROCCO
  17. GIOVANNI RODELLA
  18. DENIS SARTOR
  19. ELISABETTA SPINA
  20. ROSSELLA SPLENDIDO
  21. MARIALUISA TOMMASINI
  22. ALESSANDRO TONETTO
  23. GIORGIO TORTORA
  24. LUCA ZORZENON

Progetto Fvg per Monfalcone. Forza Italia con Cisint

  1. PAOLO VENNI
  2. SUZANA KULIER
  3. MARINO DE GRASSI
  4. LUIGI BASTONE
  5. GIANFRANCO CRIVELLARI
  6. GERARDO CAVALLO
  7. GIONATA PACOR
  8. NIVES GIORGINI
  9. ALESSANDRO MAREGA
  10. VLADIMIRO DE NOTO
  11. CLAUDIA BRUCKBAUER
  12. GIUSEPPE IANNONE
  13. RIKARD SHAMO
  14. GEORGETA ANA
  15. DEBORHA IEVOLELLA
  16. FRANCESCO MASCOLO
  17. MARTINA ROSATI
  18. MARIA ISABEL GROTTO
  19. MEHMET ISA
  20. ILVA GREATTI
  21. ANTONIO DAVIDE REGA
  22. ELENA TOFFOLI PIRO

Noi con l’Italia 

  1. MICHELE LUISE
  2. RICCARDO ZANDOMENI
  3. JAHANGIR SARKAR
  4. ROSSELLA BUTTARO
  5. DOMIZIANO NAPPO
  6. DOMENICO ARRISICATO
  7. MARTA BONESSI
  8. ANGELA BORGHESI
  9. JESSICA CANNONI
  10. ANDREA DAL CANTO
  11. TATIANA DEL GAISO
  12. VIALY MARTON detto MONTAGNA
  13. CHRISTIAN PARMESAN
  14. VITTORIO PELLA
  15. AZEM SALJIHU
  16. SHANZIDA SIKDER
  17. ALESSANDRO SOMMA
  18. CRISTINA TEDESCO
  19. FRANCESCA VANON
  20. GIORGIA VERO
  21. ALESSANDRO VIDALI

Monfalcone Vola

  1. FRANCESCO VOLANTE
  2. MASSIMO ASQUINI
  3. ROSARIA BACIO TERRACINO
  4. FABIO BANELLO
  5. GIOVANNI BATTAGLIA
  6. ELENA CALLIGARIS
  7. DOMENICO CAVALLO
  8. ALESSANDRO COLAMARIA
  9. DENIS CURTI
  10. ELISABETTA DEGRASSI
  11. CIRO SALVATORE DI MARTINO
  12. MATTEO DEOTTO)
  13. DIEGO FACCHINETTI
  14. ANTONINO GIGLIO
  15. NATASCIA GINALDI
  16. LUCA LEGHISSA
  17. GIULIA MARCHESAN
  18. RAFFAELE MASIELLO
  19. CARMELA MINISCHETTI
  20. RAFFAELLA SAPIENZA
  21. RITA SETTANGELO
  22. LUCIANO SIGNORELLI
  23. ILENIA STACUL
  24. ANNALISA VRECH

Cristiana Morsolin

Partecipare per Monfalcone

  1. DEBORAH BURRI
  2. KATIA CHIARADIA
  3. ELISA DI ILIO
  4. MARCO GIBERNA
  5. MATTEO GREGORETTI
  6. KHADIDJA SALAMAH KONATE
  7. FRANCESCO MARTINELLI
  8. FRANCESCA MUCCHIUT
  9. ALESSANDRO NEFAT
  10. ELENA ORSI
  11. KENNETH PESENTI
  12. ANDREA POSERINA
  13. PIERO ROSSO
  14. ALICE SALVADOR
  15. FERRUCCIO SAVASTANO
  16. FULVIA TAUCER
  17. GIOVANNA TERZONI
  18. LARA TIBERI

Partito Democratico

  1. LUCIA GIURISSA
  2. PAOLO GIUSEPPE FOGAR
  3. PAOLO FRISENNA
  4. ROSSANA BASSO
  5. KAMRUL HASAN BHUIYAN SANI
  6. BRUNO BONETTI
  7. SANDRA DEL PILAR BRISSO PASTEN
  8. VERA CAHARIJA
  9. DARIO CAUZER
  10. ANDREA DAVANZO
  11. FRANCESCO DI FIORE
  12. LUCA ERMACORA
  13. RUGGIERO ORLANDO
  14. MICHELA PERCUZZI
  15. MARCO PITTA
  16. SILVIA PONTE
  17. MATTEO TOMMASI DI VIGNANO
  18. ANNA TROILO
  19. FRANCA ZANOLLA

La sinistra per Monfalcone

  1. ALESSANDRO SAULLO
  2. CLAUDIA MINIUSSI
  3. EROS BARBO
  4. ANTONELLA VENTURELLI
  5. MATTIA ALTRAN
  6. ELISA RUSSI
  7. CRISTIAN ZULIANI
  8. LAURA KHAN
  9. MARCO GIOVANNI ROCCO BARONE
  10. LINDITA HASANI
  11. SILVIA CAPELLO
  12. GIOVANNI MONTENA
  13. MANUELA MUSINA
  14. DAVIDE TRONO
  15. ALESSANDRA PETRINI
  16. FABIO BOTTONE
  17. ROSSELLA BELTRAME
  18. ALESSANDRO GRANDI
  19. MONICA BIZAJ
  20. IVANO SOBANI
  21. TIZIANA TOMASSO
  22. GIULIETTA MONTAGNI
  23. FRANCESCO ZAPPATERRA

Movimento 5 Stelle

  1. GUALTIERO PIN
  2. CLAUDIO MARTIN
  3. ROBERTO POGGIALI
  4. MARCO VISINTIN
  5. EDOARDA MARIA BOLDRINI
  6. MASSIMO BLASI
  7. ANTONIO IACUMIN
  8. MICKY TORRIFERUGLIO
  9. PAOLO PICCININI
  10. ANNUNZIATA GUIDA
  11. ROBERTA CECCHI
  12. PAOLA MATTIOLI
  13. FIORELLA MARANGELLI
  14. GIANNI DAVI
  15. GIOVANNI MARASSI
  16. MARIAROSA COLETTI
  17. LUCIO POGGIALI

Officine di Ideeali – Progressisti per Monfalcone

  1. DAVIDE STRUKELJ
  2. RIADUL AMIN
  3. OGNJEN ATELJ
  4. FRANCESCA BENFATTO
  5. ARTURO BERTOLI
  6. ESTER BORTOLUTTI
  7. GIULIA CASTELLAN
  8. MANLIO COMAR
  9. BIANCA DELLA PIETRA
  10. ROBERTO LEGAZ
  11. FABIO MARCHIO'
  12. MICHELA MONTICOLO
  13. GIANLUCA NOCERA
  14. SABINA PETRILLO
  15. GIORGIA POLLI
  16. MASSIMO RIGOTTI
  17. MASUM ROUF
  18. GIOVANNI VITULANO
  19. ROSARIO VUOLO
  20. ELISA ZORZIN

Francesco Orlando

Territorio e libertà

  1. FEDERICO RAZZINI
  2. SERGIO PACOR
  3. GIULIO CANDUSSO
  4. CHRISTIAN BORRI
  5. MASSIMILIANO BOSCAROL
  6. MARIE MADELEINE CHAPELLE
  7. ROBERTO DE PALMA
  8. ROBERTO DI ILIO
  9. ALESSANDRA GIANNANGELI
  10. VITTORIO GIANNANGELI
  11. DANIELA LANGONE
  12. LUCIANO MARCHESI
  13. LAURA MIORIN
  14. ROBERTO NOVELLI
  15. ALESSANDRA PERAZZETTA
  16. FABRIZIO SCRIDEL
  17. DANIELA SGORBISSA
  18. DAVIDE STACCHETTI
  19. ELEONORA ZANUTEL
  20. VITTORIA CESAREO

Verità e libertà assieme

  1. MAURO GRIMOLIZZI
  2. RAFFAELLA BAGATA
  3. ERIKA BALISTRERI
  4. FABRIZIO BERTINI
  5. ANTONINO CARNESE
  6. CARMINE COZZOLINO
  7. STEFANO DE GIOVANETTI
  8. DONATELLO DI TARANTO
  9. LORENZO MAZZARELLA
  10. ELEONORA MEROLLI
  11. GIORGIA MÜLLER
  12. PAOLO ARNALDO NARDINI
  13. PATRIZIA RET
  14. ALBERTO SANSONE
  15. GIORGIO SCHIFF
  16. PAOLO DIEGO STEFFE'
  17. SARA TARLAO
  18. GIULIANO JOAO BAPTISTA PRIAMO TOMASIN
  19. SABINA TRICARICO
  20. ROBERTA TRILLER
  21. PAOLO VENUTI
  22. ANILA ZORZIN

Cormons

Elena Gasparin

Uniti per Cormons

  1. LUCIA TOROS
  2. GIORGIO CATTARIN
  3. EVA NADALUTTI
  4. MAURIZIO TOMBA
  5. MARCO DE FALCO
  6. PAOLO NARDIN
  7. MAURO BON
  8. FRANCO NOVELLI
  9. RAFFAELLA FOSCOLINI
  10. SAMANTHA LAVARRA
  11. TIZIANA CASALI
  12. GIANNA TODISCO
  13. LUCA BUIAT
  14. CLAUDIO FERLAT
  15. ANDREA FRAGIACOMO
  16. DAVIDE TURUS

Progetto per Cormons

  1. PATRIZIA MAURI
  2. ALESSANDRO CESTARO
  3. LEILA CIPOLLONI
  4. LAURA COLLORICCHIO
  5. ROBERTO JURETIC
  6. GIACOMO LUCHITTA
  7. ALESSIO MARCON
  8. CINZIA MIAN
  9. MARCO MUSINA
  10. VALENTINA MUSINA
  11. SABRINA PETRACHI
  12. GIANLUCA RIZ
  13. TIZIANA SERRAVALLE
  14. MICHELE TOFFUL
  15. FEDERICO VALENTINUZ
  16. MICHELE MINUTE

Nuova Cormons

  1. EROS GINO SIMONI
  2. FEDERICO CHIOPRIS
  3. GIANLUCA COCCOLO
  4. ELISABETTA DELL'ANGELA
  5. LAURA DRIOLI
  6. SAMUEL FERLAT
  7. ALESSANDRA FLAMMIA
  8. ELENA FUMO
  9. MARIA CRISTINA GIANNA
  10. ELENA KRISTANCIC
  11. GEORGE LESCHIUTTA
  12. GIULIA MARSON
  13. MASSIMILIANO MORSUT
  14. NANCY BEATRIZ PANIAGUA
  15. MATTEO PENASA
  16. NICOLETTA STORARI

Elena Gasparin sindaco

  1. ANNAMARIA PERSOGLIA
  2. DANIELE CAMAUR
  3. MARTA CASASOLA
  4. ORNELLA DOBETTI
  5. GIUSEPPE ESPOSITO
  6. PAOLO FAIN
  7. ANDRIANA GOBET
  8. GIANLUCA HASSEK
  9. GRAZIANO MACOR
  10. SEBASTIANO MACOR
  11. UBALDO MAURI
  12. LEONARDO PRAINO
  13. MARINA RUSGNACH
  14. BARBARA RINALDO
  15. MATTEO SCILIPOTI
  16. ALESSANDRA VECCHIONI

Roberto Felcaro

Direzione Cormons

  1. FABIO RUSSIANI
  2. ANTONIETTA FAZI
  3. MARCO BATTISTUTTA
  4. GIADA BEVILACQUA
  5. MARTINA BORRACCIA
  6. ANNA BORTOLOTTI
  7. GIACOMO BRANDOLIN
  8. DAVID BUZZINELLI
  9. CARLO GIOVANNI CORDOPATRI
  10. ADRIANA DI FOGGIA
  11. MAURO DRIUS
  12. MASSIMO MAZZAROL
  13. GIANNI MOCCHIUTTI
  14. STEFANO PENASA
  15. DANIELE PERESSIN
  16. LUCA TOLLON

Start

  1. MASSIMO FALATO
  2. ROBERTA VISINTIN
  3. ANDREA ALIMONDA de MANNENTREU
  4. FULVIO BATTISTUTTA
  5. FRANCESCA BRESSAN
  6. LORIS FERESIN
  7. MASSIMO GRATTONI
  8. LORENZO KUMAR
  9. GIULIA MARINELLO
  10. MARCO MERSECCHI
  11. ANNA LAURA MONTICOLO
  12. JACOPO NADALI
  13. RAFFAELE PAPARO
  14. MATTEO PRANDIN
  15. MICHELA JESSICA SANTAROSSA
  16. ELEONORA SUERZ

Ronchi

Sara Bragato

Lista Ronchi 2030

  1. ANNALISA LAURENTI
  2. FRANCO IURLARO
  3. LORENA CASASOLA
  4. GIORGIO GON
  5. SYLVIA PARUTA
  6. BRIAN HARLAND
  7. GIOVANNI DEGENHARDT
  8. MICAELA CANDOLF
  9. GIANNI SCHIAVON
  10. VINICIO RORATO
  11. LUCIA RABASSI
  12. MICHELE MAZZANTE
  13. ANNAMARIA BOARO
  14. DENIS DEIURI
  15. STELIO PAOLI
  16. LUCIA GABAS
  17. ANTONIO LOPARDO
  18. ANNA DI LODOVICO

Obiettivo Giovani Ronchi

  1. FEDERICO PAOLI
  2. DAVIDE DI PIERRO
  3. LAVINIA ELENA QUARTA
  4. LUCA STRAIN
  5. LUNA DAL CANTO
  6. ANDREA FUMIS
  7. GIOIA SAFFO STAMPA
  8. MATTIA LANGONE
  9. ELENA VISINTIN
  10. ANTONIO SCARCELLI
  11. RAFFAELLA FELEPPA
  12. ALESSIO BASSI
  13. DEBORA PIAN
  14. ELISA PETERNICH
  15. NICHOLAS PEZZINO

La sinistra Ronchi bene comune

  1. LUIGI BON
  2. MARCO GIOVANNI ROCCO BARONE MARCO
  3. SILVIA CAPELLO
  4. FULVIA COSSAR
  5. GINA BERTUGLIA
  6. MAURIZIO COMAR
  7. ROBERTO CRISCITIELLO
  8. FABIO DEIURI
  9. LUCA FURLAN
  10. MANUELA GAMBINO
  11. GIULIETTA MONTAGNI
  12. MONICA PONDI
  13. LUCIO ROVIS
  14. BRUNO VISINTIN

Livio Vecchiet

Insieme per Ronchi

  1. PAOLA CONTE
  2. TAZIO FURLAN
  3. ALESSANDRO TROIANO
  4. ANNA BATTIGELLI
  5. ANGELA MORETTO
  6. MAURO PETENEL
  7. RENZO BRAGALINI
  8. ARIANNA RIZZI
  9. ALICE GUERRA
  10. VALTER TOMADUZ
  11. MALGORZATA CZYSTAW
  12. PIERO PIZZUL
  13. PAPA MBONDE DIODIO FALL
  14. FRANCESCO BOSDACHIN
  15. GIANLUCA FURLAN
  16. FULVIO BOSCAROL
  17. SERGIO BUSDAKIN
  18. FILOMENA DI GIORGIO

Idee in Comune

  1. ELENA CETTUL
  2. LUCIO AIANI
  3. ALESSIA TARTAGLIONE
  4. IVAN PERIC
  5. LAYLA AIANI
  6. FABRIZIO BERTINI
  7. RACHELE ORTOLAN
  8. ALESSANDRO GALANTUCCI
  9. SARA SCHIARELLI
  10. ANDREA PIZZIGNACCO
  11. ELISABETTA ALICE ROSSI
  12. MARCEL FAGGIONATO
  13. DANIELA CLARIG

Massimo Di Bert

Vermegliano Domani

  1. LIVIANA NICOLI
  2. GIUSEPPE DA ROS
  3. LAURA MINIUSSI
  4. ENRICO SORANZIO
  5. NATALINA RITA MARELLI
  6. MARCO RUSIN
  7. MILANKA GAVRANOVIC
  8. LUCIO CECOTTI
  9. MARTINA MONTICO
  10. ALESSANDRO MARIN
  11. IRIS MILIC
  12. MICHELE FRAUSIN
  13. LAURA MIORIN
  14. GUIDO NERI

Ronchi Nuova Era

  1. CHRISTIAN BORRI
  2. LORENA VIDOTTO
  3. MASSIMILIANO BOSCAROL
  4. VIRGINIA DEAN
  5. MARCO PETRINI
  6. LAURA CLEMENTE
  7. ALBERTO RAMPINO
  8. DANIELA BRESSAN
  9. SIMONE RIGONAT
  10. CRISTINA BRESSAN
  11. LUCA LATTANZI
  12. FRANCESCA DAVI
  13. MARIAN-DANIEL SARBU
  14. MANUELA MAGNANI
  15. ROBERTO PICCIONI
  16. CINZIA BRACHINI

Mauro Benvenuto

Ronchi al centro

  1. MASSIMO BALDAN
  2. ALBERTO BASSI
  3. MICHELE BELTRAME
  4. EDI CIESCO
  5. MARCELLO DA PONTE
  6. NICOLA DE BENEDITTIS
  7. ANNA DEVETTI
  8. FRANCESCA RACHELE GALIOTO
  9. SARA GAMBUTI
  10. LUIGI GOGLIA
  11. MONICA LAURENTI
  12. ANNALISA LAVIOLA
  13. GIANPAOLO MARTINELLI
  14. MIRELLA MASSA
  15. MAURIZIO PIANI
  16. ANDREA PISANIELLO
  17. VALENTINA QUERCI DELLA ROVERE
  18. PAOLO TAVIAN
  19. FABIO TOMASELLI
  20. JENNIFER ZUCCO

Partito democratico

  1. MARIA GRAZIA ANDREOS
  2. CATERINA BEMBICH
  3. GIACOMO CALZOLARI
  4. DONATO CANZONIERO
  5. MONICA CARTA
  6. EVA CECCHETTO
  7. LUCIA COMUZZI
  8. SAVIO CUMIN
  9. MARIO DAL CANTO
  10. DAVIDE DI CAPUA
  11. LIVIO FORMENTIN
  12. GIULIANA FURLAN
  13. GIANLUCA MASOTTI
  14. IVANA NOVATI
  15. ENRICO PAPAIS
  16. ELISA SANDRIGO
  17. GIANADALBERTO SORANZIO MORENO
  18. SANDRO SORANZIO
  19. PAOLO TASSIN
  20. MATTIA VARESANO

Ronchi Domani

  1. BRUNO BARBON
  2. ALESSANDRO BASSI
  3. FEDERICA BON
  4. MARA BRESCELLO
  5. LOREDANA COLLOVATI
  6. GABRIELE DEVETAK
  7. NICANDRO ALBERTO DI SALVIA
  8. MARIA FANIA
  9. MARIA FERLAZZO
  10. DONATO LAMORTE
  11. GAIA VIRGINIA MOIMAS
  12. LAURA MUNAFO'
  13. GIORGIO SCHIFF
  14. CLAUDIA SITTER
  15. CLAUDIO TREVISAN
  16. MARIA MARTINO

Vincenzo Borgia

Noi con l’Italia

  1. BORIS DIJUST
  2. GIORGIA LUISE
  3. DOMIZIANO NAPPO
  4. MARTA BONESSI
  5. VITTORIO PELLA
  6. FRANCESCA VANON
  7. ARRIGO CANDUSSO
  8. RITA ASCIONE
  9. LUCA KLAUCIC
  10. NICOLETTA BORTOLIN
  11. ROBERTO PENZAVALLI
  12. TIZIANA SELL
  13. TATIANA DEL GAISO
  14. ANGELA BORGHESI
  15. CARLO MUSET
  16. VANIA D'AGARO

Lega Fvg e Fratelli d’Italia

  1. SALVATORE ACAMPORA
  2. NEVIO STABILE
  3. NICOLAS BIASCI
  4. ALESSANDRO BORGIA
  5. LINDA CALZAVARA
  6. SERGIO CECHET
  7. CARMELA DE SIMONE
  8. STEFANO GARRITANI
  9. TOMMASO NOVIELLO
  10. BERNARDO PASCOLI
  11. MARTINA PELLIZON
  12. GIUSEPPE PERACCA-TOMADIN
  13. DENIS SARTOR
  14. DEBORA SICILIA
  15. MARIALUISA TOMMASINI
  16. CRISTINA ULCIGRAI
  17. ROBERTO VIDALI

Progetto Fvg

  1. ERIKA BATTISTELLA BERSA
  2. FEDERICO PIZZIN
  3. RENATO CHITTARO
  4. ANGELO ANDREA ALUISI
  5. BARBARA FONTANA
  6. IVANO NICOLA
  7. GENNARO POTENZANO
  8. PAOLO SCALON
  9. CINZIA GRAPPASONNI
  10. MICHELE PACOR
  11. GABRIELE DELNERI
  12. LUDOVICA MARIA HELGA de VARGAS MACHUCA
  13. PAOLO FERRO
  14. VINCENZO PANARIELLO
  15. CORNELIA BADESCU

Lista Borgia

  1. ALESSANDRA MAROCCO
  2. CONSTANTA-ANGELICA BACOS
  3. MARIO BESIO
  4. DAVIDE BURO'
  5. PAOLO CABAS
  6. SARA CAIFFA
  7. SVETLANA CHESHENOVA
  8. GIANCARLO CICCIARELLA
  9. MARINO DI VINCENZ
  10. LICIA DORIA
  11. MICHELE D'URSO
  12. SILVIA FAVERO
  13. NEDA GERMEK
  14. PAOLO PACOR
  15. PAOLA PELLIZZON
  16. NICOLE PORTA
  17. SERGIO ROMANIN
  18. LUCA USOPIAZZA
  19. DENISE VALENTE
  20. CECILIA ZECCHINI

Sagrado

Marco Vittori

Agire Comune con Marco Vittori

  1. CHIARA AGLIALORO
  2. ALESSIA CAPELLO
  3. CATERINA LONGO
  4. DAVIDE LUCIANI
  5. LUCA MASSA
  6. TIZIANO MONTINI
  7. ITALO MOZZATO
  8. MATTEO NOVACCHI
  9. ALESSANDRA VISINTIN
  10. MICHELE VISINTIN
  11. SIMONE VISINTIN
  12. SIMONETTA VISINTIN

San Canzian d’Isonzo

Silvia Caruso

Con Silvia Fare centro

  1. GRAZIELLA BORGNOLO
  2. GIADA BESENZONI
  3. EMILIANO BIASUTTO
  4. ADRIANO BLASON
  5. MARTINA BON
  6. GIANLUCA BRAIDA
  7. MARIACRISTINA CEO
  8. MAURO CUMERO
  9. ROBERTO DELBIANCO
  10. DANIEL FIORELLI
  11. ALESSANDRO MARTINUZZI
  12. CLAUDIA MILLEMACI
  13. GIULIO MORETTO
  14. MATTEO PAPARELLA
  15. MARIO RUTIGLIANO
  16. DARIO VISINTIN

Svolta Ecologica

  1. SIMONA NARDONE
  2. LUIGI CANCIANI
  3. MAURIZIO COMAR
  4. CRISTIANA COSOLO
  5. ORIETTA DEVIDE'
  6. ANDREA FIGALLO
  7. UGO LOMBARDO
  8. GIUSEPPE PALA
  9. EMANUELA PICCIONI
  10. SIMONE RUSSI
  11. MANOLO TODON
  12. MARIA ASSUNTA TONUT
  13. PAOLO UTMAR
  14. MASSIMO VIURNA
  15. LORENA ZAMBON
  16. MAURIZIO ZORZET

La nuova San Canzian

  1. GIORGIA DEIURI
  2. ALICE BOREGGIO
  3. LUCA CARDINI
  4. CARLO CARLOTTA
  5. ALESSANDRO COLAMARIA
  6. CHRISTIAN COZZOLINO
  7. DEBORAH FORNASARO
  8. LUCA FRATE
  9. ALESSANDRA LIGUORI
  10. GILBERTO MAZZOTTA
  11. STEFANO NOCENT
  12. GIANANTONIO RUGGIERO
  13. ERMINIO TEAT
  14. ELISA TREVISAN
  15. GIANNI TROMBINI
  16. VANESSA VALENTINI

Claudio Fratta

Insieme con Claudio Fratta

  1. ENZO RENATO BASILE
  2. ANDREA BERGAMASCO
  3. MAURO BUFFOLINI
  4. SARA COVRA
  5. TIZIANA DEL VECCHIO
  6. GLORIA MANIAS
  7. MANILA MOIMAS
  8. FRANCESCO SILVIO NOVATI
  9. LAURA OCCHIPINTI
  10. FABRIZIO PAPAPICCO
  11. MATTIA PIEMONTE
  12. SERENA ROSSI
  13. SABRINA SANDRIGO
  14. LETIZIA SANTOSTEFANO
  15. ALBERTO SORANZIO
  16. DEBORA ZOFF

Sinistra ambiente solidarietà

  1. SERGIO ANGELINI
  2. SARA ANTONAZ
  3. FRANCESCO BIRENI
  4. LIVIA CANTAGALLI
  5. ADRIANA DELUISA
  6. FRANCO DEVIDE'
  7. LUCA LOMBARDO
  8. FABIO MANUNZA
  9. ANDREA MARINI
  10. LUCIANA MININEL
  11. ANGELA NUZZI
  12. GIOVANNI OTTOBONI
  13. SILVIA PORTELLI
  14. FABIO TONZAR
  15. GIORDANO TRUDDAIU
  16. ALVARO ZORZIN

Partito Democratico

  1. MICHELE ANUT
  2. FEDERICO BUSINELLI
  3. CRISTOFER CANDOTTO
  4. FIORELLA CECCHIN
  5. MAURO DONA'
  6. LUCIANO DREOS
  7. MARCO GLAVINA
  8. LARA GREGORIN
  9. ROMINA LERRO
  10. FRANCO MALARODA
  11. MANUELA MANIAS
  12. GRAZIELLA MANSERVIGI
  13. RENZO MATTEI
  14. FLAVIA MOIMAS
  15. CLAUDIO PIN
  16. EDI PIZZONI

Ciro De Simone Sorrentino

Per San Canzian

  1. RITA ASCIONE
  2. NICOLAS BIASCI
  3. DANIELE CALDERONE
  4. JODY GERGOLET
  5. LUCA KLAUCIC
  6. WALTER LO BELLO
  7. GIUSEPPE LONGO
  8. FRANCO OPPEDISANO
  9. MICHELE PARADISO
  10. ELONORA PAROVEL
  11. MARTINA PELLIZON
  12. GIUSEPPE PUCCIO
  13. SILIA SCARAVETTI
  14. ELISABETTA SPINA
  15. ROBERTO VIDALI

Savogna

Tatiana Bragalini

Lista Civica

  1. GERMANO CENDOU
  2. PATRIZIA CERNOIA
  3. ALEX CROMAZ
  4. MATTEO GOLOP
  5. SUSANNA LOSZACH
  6. JESSICA MARTINIG
  7. GRETA MASSERA
  8. EZIO MAZZARELLA
  9. NICO SINUELLO
  10. BENEDETTA TRINCO

Duino Aurisina

Daniela Pallotta

Forza Duino Aurisina

  1. LORENZO PIPAN
  2. ANNALISA D'ERRICO
  3. ELENA BONIN
  4. SIMONA BURLA
  5. ANDREA CRAIEVICH
  6. MASSIMO LINCI
  7. IRENE LOPREIATO
  8. GIACOMO MANIA'
  9. MARCO MAZZOLI
  10. ROBERTO MADEDDU
  11. SILVIO PAHOR
  12. ALICE POIANI
  13. GIORGIO PROSS
  14. ANGELO PIO QUITADAMO
  15. ELISA SPADARO
  16. ELISABETTA ZANOLLA

Alleanza per Duino Aurisina

  1. MASSIMO ROMITA
  2. CHIARA PUNTAR
  3. SERGIO MILOS
  4. MATEJA PERNARCICH
  5. ALESSANDRA ARCANGELI
  6. SARA BEARZI
  7. DANILO BERGAMASCO
  8. CLAUDIA BOGNOLO
  9. WALTER BORTOLUTTI
  10. VALIA CAPUTO
  11. ALESSANDRO CATALANI
  12. LUIGI CLON
  13. FRANCESCA DEL NEGRO
  14. NICOLA GUARINO
  15. ALBERTO MARROCCO
  16. DONATELLA PROSS

Lista Pallotta

  1. STEFANO BATTISTA
  2. GIORGIO BIASIOL
  3. ELIANA BON
  4. MARA BONIFACIO
  5. EMANUELE COZZUTTO
  6. GIOVANNI CRUPI
  7. ROBERTO DELL'OSTE
  8. SERGIO FERMO
  9. PAOLO FILLINI
  10. ARIELLA KRANJEC
  11. ALBERTO LEGHISSA
  12. PAOLO PARMEGIANI
  13. GIULIANO PESEL
  14. TATIANA PIPAN
  15. ENEA SAVINI
  16. IVANA VOBORNIK

Lega Fvg per Salvini Premier

  1. WALTER PERTOT
  2. VALENTINA BANCO
  3. MARCO ABRAMI
  4. DANIELA DEL MONACO
  5. GABRIELLA DONNA
  6. GIORGIO DRAGAN
  7. MASSIMO DURATORRE
  8. ANTONINO GIUFFRIDA
  9. DAVIDE GRECO
  10. ANTONIO MARTELLINI
  11. BOJAN PETKOVIC
  12. MASSIMILIANO ROSSIN
  13. ANGELINA TORCHETTI (indipendente)
  14. PATRIZIA VARDABASSO
  15. SUSANNA ZORZUT

Noi con Duino per Pallotta sindaco

  1. ALFIO ASERO
  2. MARIA CRISTINA MUROLO
  3. GIULIO FONDA
  4. ALESSANDRA PERNIC
  5. ALESSANDRO CHIURCO
  6. SILVIA BUSICO
  7. CHIARA BELLETICH
  8. SIMONETTA MASTROFILIPPO
  9. WALY MBENGUE
  10. SELINA DEGRASSI
  11. GIOVANNI ARCIPRETE
  12. NICOLETTA STAGNI
  13. ILARIA RICATTI
  14. GIORGIO VERSI
  15. LORENA PALISKA
  16. JOEL CEREDON

Igor Gabrovec

Squadra in Comune

  1. VUOKKO ANTONINI
  2. ALDO CHIARADIA
  3. MARJANKA BAN
  4. EDVIN FORČIČ
  5. IRENE BLASIG
  6. KEVIN KOCJANČIČ
  7. MARIA ANTONELLA CELEA
  8. SAMUELE LAURITANO
  9. GABRIELLA CHIRIACO'
  10. ALFRED FETOU MBENGUE
  11. TANJA PERIC
  12. NIKO PERTOT
  13. JASNA SIMONETA
  14. ANGELO PETRONE
  15. MARTINA SVETLIČ
  16. JAKOB TERČON

Rifondazione Comunista

  1. ANDREA ANDOLINA
  2. MADDALENA BENEDETTI
  3. GIANFRANCO BOCCIA
  4. CRISTIAN BUSETTI
  5. DANIELE DOVENNA
  6. TATJANA KOBAU in SEDMAK
  7. ELENA LEGIŠA
  8. PRIMOŽ ROGELJA
  9. EMANUELE SICHENZE
  10. SAŠA SOSIČ in ŠIRCA
  11. BRUNO VENTURINI
  12. DEMETRA VOLARI
  13. GIORGIO ZACCARIA

Partito Democratico

  1. MICHELE GANGALE
  2. PAOLA CARBONI
  3. IGOR TOMASETIG
  4. LUCIANA BOSCHIN
  5. SANDI PAULINA
  6. ANTJE GRUDEN
  7. MITJA PETELIN
  8. CINZIA SCHERIANI
  9. SERGIO TIMACO
  10. GABRIELLA CAHARIJA
  11. ROBERTO DECARLI

Verdi per il Golfo

  1. VLADIMIRO MERVIC
  2. LORENZO CELIC
  3. STEFANO SACHER
  4. ERIKA SARDOC
  5. MASCIA TULLIANI
  6. ENRICO PIETROBELLI
  7. ROSSANO BIBALO
  8. EVA TINTA
  9. VALTER RIDOLFI
  10. NATALINA BELLINI
  11. ALBERTO PISANI
  12. GIULIA GIORGI
  13. DANILO ANTONI
  14. STEFANO BEARZI
  15. GIACOMO PARONUZZI
  16. FULVIO ZOLLIA

Cervignano del Friuli

Federica Maule

Cervignano vale

  1. RICCARDO RIGONAT
  2. GLORIA CATTO
  3. CRISTIAN BOEMO
  4. FEDERICO BUDAI
  5. ALESSIA BURGNICH
  6. LORENZO COSACCO
  7. ADRIAN CALIN DASCAL
  8. LIVIA FERRARI
  9. LUCIA FIUMANO'
  10. ILARIA GIACCARI
  11. VERENA MARCHESAN
  12. LUCA NEGRO
  13. MASSIMO PIERDOMENICO
  14. ELISA QOSHJA
  15. SILVIA RAVENDA
  16. ELENA SARDELLA
  17. MICHELE SCLAUZERO
  18. GIUSEPPE VARGIU
  19. SOFIA ZAMBON
  20. LEONARDO ZONCH

Le fontane

  1. ROBERTO ZORZENON
  2. LUCA FURIOS
  3. DOMENICO BELLANTUONO
  4. ALBERTO BERNARDIS
  5. SIMONE BERTELLI
  6. STEFFAN BIANCHIN
  7. MARCO CASOTTO
  8. SARINA CASTROVINCI detta SARA
  9. DANIELA CERNO'
  10. GIORGIO de COLLE
  11. IRINA KHOMENKO
  12. SIMONE MALISAN
  13. FRANCA PALAZZOLO
  14. SAMANTHA PORTOLAN
  15. JURI SANTULLI
  16. PAOLO SETTIMI
  17. VERONICA STASI
  18. PAOLO TONELLO
  19. ALESSANDRO TRIPICIANO
  20. EMMA VALENTINIS

Andrea Balducci

La città possibile

  1. CARLO BALLARIN
  2. GIANNI CANDOTTO
  3. PAOLA CARNEVALE
  4. LAURA CENTORE
  5. GIOVANNI DI MEGLIO
  6. CARLOTTA FRANCOVIGH
  7. LUCA GAROFALO
  8. GIUSEPPE IANNUCCIELLO
  9. RAFFAELE MARCHESE
  10. BARBARA NALON
  11. ARRIGO NIGRO
  12. LORENZO PALIAGA
  13. DAVIDE PEZZETTA
  14. ELISA PUNTIN
  15. ALBERTO RIGOTTO
  16. ALESSANDRA SNIDERO
  17. MICHELE TOMASELLI
  18. ADRIANA TOMISIC
  19. MATTEO VENTURA
  20. CRISTIAN ZANFABRO

Andrea Zampar

Il Ponte

  1. LETIZIA ANCONA
  2. OTTAVIA CAISSUT
  3. GIANCARLO CANDOTTO
  4. ALESSANDRO DE BIASIO
  5. MICHELA DONDA
  6. MATTEO ERRICHIELLO
  7. GIOVANNI GRAVANTE
  8. LUCIAN MIREA
  9. ELISABETTA NICOLA
  10. MATTEO NUCERA
  11. LORIS PETENEL
  12. GABRIELE SCOLARO
  13. LIDIA SCUZ
  14. GIULIA SOARDO
  15. LEONARDO TELLINI
  16. SELENA TIBURZIO
  17. LUCIO TOMASIN
  18. ALDO TOMAT
  19. ELENA CONSUELO TONCA MUSIANI ALESSIA ZAMBON

Giuseppe Soranzo

Cambiamenti per Cervignano

  1. DONATA MARINA MELCARNE detta DONATELLA
  2. PIERPAOLO FAGOTTO
  3. MICHELA BALDUCCI
  4. DANIEL FERRO
  5. MARZIA DE MARCHI
  6. CRISTIANO FRACASSO
  7. FERNANDA DE ZORZI
  8. MASSIMO GHIRARDELLI
  9. EVA FABRIS
  10. ANDREA MENNUCCI
  11. LAURA MORO
  12. MASSIMILIANO OGGIANU
  13. PATRICIJA STJELJA
  14. SILVANO SERDINO
  15. GRAZIELLA TOSORAT
  16. AMEDEO LUCIANO ULIAN
  17. SONIA TREVISAN
  18. IGINO ZORAT
  19. ELISABETTA ZORBA
  20. ROBI ZULIAN

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