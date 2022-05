Revocati i domiciliari al consigliere sospeso Ugo Rossi: divieto di accesso e dimora in provincia di Trieste per un anno

TRIESTE Il giudice Nicoli ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti del consigliere comunale No Vax, sospeso, Ugo Rossi, però ha prescritto il divieto di accesso e di dimora nei comuni della provincia di Trieste, salvo espressa autorizzazione del giudice. La disposizione rimarrà in vigore fino all’8 maggio 2023.

La decisione è stata presa nel corso della prima udienza del processo che si è tenuta lunedì 9 maggio alle 9.30 nel Tribunale di Trieste.

Al giudice è pervenuta anche una missiva firmata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in cui si chiedeva un rinvio dell’udienza. Il Comune infatti sarebbe intenzionato a costituirsi parte civile al processo e aveva bisogno di tempo per predisporre una delibera ad hoc. Il giudice non ha ravvisato gli elementi del rinvio prospettati nella missiva e quindi ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per un rinvio. A costituirsi parte civile, invece, attraverso il suo avvocato, è stata l’assessore Nicole Matteoni.

L’esponente del movimento 3V si trovava agli arresti domiciliari in seguito agli episodi anti Green pass di cui si è reso protagonista. L’ultimo al ricreatorio Toti: quello dello scorso 4 febbraio che ha determinato la sua attuale detenzione, quando gli agenti della Polizia locale lo avevano portato via con la forza, dopo la sua ostinazione a voler rimanere in una struttura pubblica.

Era in corso un sopralluogo della commissione comunale, Rossi non aveva la certificazione sanitaria per entrare nel ricreatorio.

Prima ancora, a settembre, il parapiglia con i Carabinieri davanti all’ufficio postale di viale Sanzio che gli è costato una condanna penale (a cui ha fatto appello). Rossi, 31 anni, per effetto della misura cautelare attualmente è sospeso dalla carica politica con un atto della Prefettura.