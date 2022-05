In fiamme il tetto del capannone nel cantiere Cadoro di via dell’Istria. Le testimonianze dei residenti: «Tanta paura»

Cause al vaglio: non si esclude che l’incendio sia partito dalla cabina dell’impianto di condizionamento dell’aria

TRIESTE. Mancavano pochi minuti alle 13 di lunedì 9 maggio. Gli operai del cantiere che sta terminando di costruire il grande supermercato Cadoro di via dell’Istria erano in pausa pranzo quando una pesante coltre di fumo nero ha iniziato a levarsi dal tetto della neonata struttura. I residenti, terrorizzati dall’avanzare dalla colonna di fumo, hanno chiamato il 112, si sono barricati in casa.