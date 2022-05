Il giudice vieta a Rossi l’accesso e la dimora a Trieste per un anno

Revocati gli arresti domiciliari per i fatti del 4 febbraio scorso e disposta un’altra misura. L’assessore Matteoni parte civile

TRIESTE. Il consigliere comunale del Movimento 3V, attualmente sospeso dalla carica, Ugo Rossi, da lunedì 9 maggio non è più agli arresti domiciliari, ma per un anno non potrà mettere piede, salvo specifica autorizzazione, nella provincia di Trieste.

Lo ha disposto il giudice Giorgio Nicoli accogliendo l’istanza di revoca della misura cautelare formulata dal difensore di Rossi, Filippo Teglia, nel corso dell’udienza preliminare del procedimento a carico del suo assistito per l’episodio del 4 febbraio scorso al ricreatorio Toti.