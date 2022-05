Cittadella sportiva Samer, ultima tappa prima del cantiere

TRIESTE. Dopo un’istruttoria avviata nel dicembre 2019, ma ufficiosamente messa in moto già da prima, la Cittadella dello sport in via Locchi 25 riuscirà forsead aprire il cantiere di ristrutturazione-ampliamento-riqualificazione nel mese di giugno. Questo potrà avvenire se il Comune e il raggruppamento temporaneo pilotato da Enrico Samer, nel quadro di un project financing da oltre 2 milioni di euro (tre quarti privati, un quarto pubblico), riusciranno a rispettare il cronoprogramma scandito dall’assessore Everest Bertoli.

Scorriamolo.