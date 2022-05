Inquirenti al lavoro in particolare su una traccia: si ripete in tutta la casa di Kobjeglava dove è stato assassinato Darjo Grmek

TRIESTE. Tracce dappertutto. Di impronte. E Dna. Una, in particolare, che si ripete in diversi ambienti della casa. È presto per dire se le indagini sull’omicidio del cinquantasettenne sloveno Darjo Grmek sono a una svolta. Ma gli investigatori hanno indubbiamente in mano qualcosa di rilevante.

Grmek, trafficante di droga della criminalità organizzata, è stato ucciso il 2 aprile nella sua abitazione di Kobjeglava in Slovenia, vicino a Comeno, a una ventina di minuti da Aurisina.