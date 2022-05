Rinvenuto un cadavere a Taipana: «Scarpe e capelli sono del gradese scomparso, Manera»

GRADO. Ieri, casualmente, poco dopo le 10, è stato rinvenuto in un canalone il corpo di un uomo in una zona particolarmente impervia di Taipana. A Grado si è immediatamente pensato a Oreste Manera che si è perso in quell’area circa due mesi e mezzo fa, ai primi di marzo, e dove, purtroppo, è scomparso qualche tempo dopo anche un uomo udinese.