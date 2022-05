La scuola Cuzzi di Monfalcone sarà rifatta: intervento da 5,4 milioni

MONFALCONE. La Primaria “Amelio Cuzzi” sarà ricostruita attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un edificio ex novo tenendo conto di una completa rivisitazione in termini di spazi, potendo ospitare 300 alunni rispetto agli attuali 284. Una scuola adeguata alla normativa antisismica, ai fini della sicurezza statica, realizzata con materiali e impianti volti al risparmio energetico. Il tutto in linea con una moderna offerta formativa.