Trieste, Patel: «Covid, un risultato del capitalismo moderno. Serve una trasformazione dei sistemi sociali»

TRIESTE. La Terra è debole, ammalata. E così i nostri corpi. Soffrono di quella che l’economista e attivista britannico di origine indiana, Raj Patel, chiama «infiammazione sistemica», e che dà il titolo al suo ultimo libro scritto con Rupa Marya, professoressa di Medicina all’Università della California: “Infiammazione. Medicina, conflitto e disuguaglianza” (Feltrinelli). Patel, che lavora alla University of Texas di Austin (Usa) occupandosi in particolare di politiche alimentari, ne ha parlato ieri a Link festival, in dialogo con l’economista Loretta Napoleoni e il giornalista Edoardo Vigna.

Professore,