Grano e olio da Odessa in treno fino a Trieste

TRIESTE. Trieste in soccorso del porto di Odessa, nel tentativo di alleviare il crollo delle importazioni di generi alimentari in Ucraina. Col passare delle settimane il blocco rischia di diventare un’emergenza continentale, come denunciato dalle Nazioni unite. Una parte del grano e dell’olio che finora partiva attraverso il Mar Nero, da qualche giorno ha cominciato a lasciare la città ucraina via treno.