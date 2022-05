GORIZIA. In molti gli imputavano di non essere un politico. Di non esserlo mai stato. Perché, quando parlava, diceva sempre quel che pensava. Senza filtri. Senza maschere.

Gaetano Valenti era così. Schietto. Ed era apprezzato proprio per questo. La notizia della sua morte è piombata all’improvviso, ieri, alla presentazione dei candidati di Forza Italia, la “sua” Forza Italia. È stato l’assessore Silvana Romano a informare la platea e a chiedere un minuto di raccoglimento.