Bilancio ancora negativo: 540 morti in aumento nell’anno del Covid. Positivo il saldo migratorio

GORIZIA Anche se attenuato, continua inesorabile il calo demografico a Gorizia. Al primo gennaio 2021, la città contava 33.912 abitanti. Nell’arco di un anno, il loro numero è ulteriormente sceso a quota 33.631. Si sono “persi per strada”, dunque, 281 residenti.

I dati sono contenuti nel Documento unico di programmazione (Dup) che, la prossima settimana, riapproderà in aula per l’approvazione dopo l’ennesimo passo falso del Consiglio comunale per mancanza del numero legale.