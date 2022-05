Michela Fabbro, titolare del Rosenbar: «Servono addetti qualificati: al sistema di formazione chiediamo percorsi ad hoc»

GORIZIA «C’è poco personale qualificato, i percorsi formativi non sempre sono adeguati, i tirocini andrebbero rivisti e manca un coordinamento efficace tra istituti e mondo del lavoro». È secca, Michela Fabbro, titolare e volto del noto ristorante goriziano Rosenbar, sul tema della mancanza del personale. «Io stessa lo vivo sulla mia pelle: in questo momento ad esempio ho due ragazzi in prova, uno in sala e uno in cucina, quindi non ho una squadra al completo, in pianta stabile, e trovarla è davvero complicato».