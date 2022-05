Da Trieste a Grado mancano camerieri, cuochi e receptionist. Le imprese: a rischio la stagione estiva

TRIESTE Il tema è attualissimo e si presenta con maggiore evidenza adesso, a ridosso della stagione estiva: bar, ristoranti, hotel sono a corto di personale. Il problema non nasce oggi, ma i due anni di pandemia lo hanno accentuato: molti addetti se ne sono andati per paura del futuro dopo mesi di chiusure, scegliendo settori diversi. Per alcuni la pandemia ha fatto maturare il desiderio di un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro, anche a costo di rinunciare a stipendi più alti.