A Trieste i giardini di Guardiella e vicolo dell’Edera pronti in vista dell’estate

A breve l’inaugurazione delle due opere costate mezzo milione. Appaltato intanto lo sfalcio del verde per altri 400 mila euro

TRIESTE Con 54 giardini pubblici e 240 mila metri quadrati soltanto di prati da sfalciare, il Comune di Trieste ha un patrimonio il cui valore è evidente dopo il biennio pandemico. La titolare dell’Urbanistica Sandra Savino si è posta l’obiettivo di riportare in auge il verde urbano già esistente, e si accinge fra maggio e giugno a tagliare il nastro di due giardini il cui rinnovamento è ormai quasi completo: parliamo del giardino di vicolo dell’Edera, cantiere da 200 mila euro avviato in settembre dopo anni di abbandono assoluto, e di quello di Guardiella, coevo ma più corposo, per un’operazione da 300 mila euro.