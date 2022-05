Trieste dà l’addio a Giuseppe “Pippo” Franco, il pioniere della pubblicità in televisione

TRIESTE Una persona vulcanica, carismatica. Sempre con il sorriso. E sempre piena di idee innovative. Così chi ha lavorato con Giuseppe Franco, meglio conosciuto come Pippo, ricorda lo storico responsabile della Cpl e della pubblicità su Telequattro (l’emittente locale per la quale aveva lavorato dal 1977 al 2021, contribuendo lui stesso a fondarla proprio nel ’77), scomparsoa 86 anni.

«Come concessionario di pubblicità era stato un pioniere per l’epoca – ricorda il figlio Sebastiano Franco – con una serie di proposte che in quel momento erano qualcosa di assolutamente nuovo per la città e anche per il settore.