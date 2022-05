In Porto vecchio a Trieste 170 produttori per il ritorno di “Olio capitale”

TRIESTE Torna “Olio capitale”. Dopo due anni di sospensione forzata a causa dell’emergenza pandemica, la rassegna dedicata a produttori e operatori del settore potrà di nuovo svolgersi in presenza dal 13 al 15 di questo mese.

Teatro della manifestazione sarà il nuovo Centro congressi di Porto vecchio, che accoglierà 170 aziende produttrici provenienti da Italia e Grecia, mentre gli operatori commerciali arriveranno da tutta Europa e dal Giappone.

L’evento è organizzato dalla Camera di commercio della Venezia Giulia, attraverso l’azienda specializzata Aries, in collaborazione con l’Associazione nazionale “Città dell’olio” e il Comune e con il sostegno di Unioncamere e Regione, oltre che con la partecipazione della rete “Mirabilia”.

Fondamentale il contributo del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), ottenuto grazie ai finanziamenti del Programma operativo europeo.

«Questa – ha detto Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia – sarà la fiera della ripartenza, una scommessa voluta dall’ente che rappresento per riportare al centro del dibattito agroalimentare nazionale l’olio extravergine d’oliva. Il comparto – ha aggiunto lo stesso Paoletti – sta subendo le conseguenze della guerra e di una generalizzata incertezza economica. Con “Olio capitale” – ha sottolineato ancora il presidente camerale – abbiamo inteso riportare Trieste e il Fvg nel panorama fieristico nazionale e internazionale». Un «bentornato “Olio capitale”» è stato espresso quindi dal vicesindaco Serena Tonel: «L’evento confermerà la potenzialità del territorio, promuovendolo ancora una volta». «Tra le novità – ha evidenziato la direttrice di Aries Patrizia Andolfatto – ci sarà lo stand del ministero delle Politiche agricole, che ha stipulato un accordo con la locale Camera di commercio, riconoscendone il ruolo».

Il salone sarà inaugurato venerdì 13 maggio alle 10.30, mentre alle 11 è in programma il convegno d’apertura dal titolo “Olio Evo di qualità, simbolo del Made in Italy nel mondo. Rinascita degli uliveti, recupero e valorizzazione del paesaggio”, che sarà moderato da Roberta Giani, condirettrice de Il Piccolo. Il settore trova nel bacino del Mediterraneo l’area principale di coltivazione dell’ulivo: la Spagna rappresenta il 45% della produzione mondiale, segue proprio l’Italia con il 15%. Nell’annata olearia 2021-2022 si è assistito a una forte contrazione della produzione nelle regioni dell’Italia centrale e settentrionale. In Friuli Venezia Giulia si è registrato un calo del 70%, con una tenuta sostanziale solamente della varietà Bianchera in alcuni comprensori. La debolezza dell’olivicoltura italiana - è stato rilevato - è legata in particolare alla frammentazione della struttura produttiva e a una serie di situazioni orografiche difficili