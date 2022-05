Comunali a Gorizia, la candidata Fasiolo cade a Roma dentro la sede del Pd e si ferisce al volto

GORIZIA Un inciampo elettorale, ma in senso stretto, non certo figurato. Un inciampo che fa male fisicamente, non moralmente. È quello capitato a Laura Fasiolo, “vittima” di un incidente causato da un cavo televisivo mentre si trovava al Nazareno di Roma. Martedì mattina l’ex senatrice è stata una delle protagoniste dell’incontro “Democratiche e progressiste-Le città che vogliamo” organizzato dal Pd nazionale nella sede capitolina per presentare le candidate sindaco dei capoluoghi che vanno al voto il 12 giugno.