Professionista esperto e amato dai colleghi, Guido aveva 54 anni: ecco chi è la seconda vittima in A4 in 24 ore

Il racconto sconvolto Enrico Rosina, socio amministratore della Folicaldi, che del terribile incidente che è costato la vita all’autotrasportatore è venuto a sapere quasi in tempo reale: «Una persona competente sul lavoro e di grande bontà»

TRIESTE. Lavorava per la Folicaldi Srl Trasporti di Cividale appena da qualche settimana, il 54enne Guido Arnosti, ma era subito divenuto uno di “casa”, un punto di riferimento, conquistandosi un’immediata stima per le sue qualità professionali e la simpatia e l’affetto di tutti i colleghi per le rare doti umane.