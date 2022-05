MONFALCONE «Come mai Monfalcone non si è costituita parte civile nel processo amianto?». La nota a firma di Michela Percuzzi, segretaria del Pd cittadino, arriva via mail in redazione alle 10.54 di ieri. La leggiamo una, due, tre, una mezza dozzina di volte. Tra una lettura e l’altra pizzicotti sulla faccia, un caffé, uno spruzzo d’acqua sugli occhi. Stiamo sognando o è tutto vero?

Una ventina di minuti dopo Percuzzi ritira (a voce) la nota.