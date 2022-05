Cormons si stringe attorno alla famiglia di Michela, travolta da un albero a Gorizia: centinaia in preghiera

CORMONS Cormons si è stretta attorno alla famiglia e agli amici di Michela Sgubin - la trentenne travolta dall’albero del “Maj” a Piedimonte, sabato sera, e ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione di Cattinara, a Trieste - in occasione del rosario di preghiera svoltosi in un santuario di Rosa Mistica talmente pieno che in molti hanno dovuto seguire la cerimonia dall'esterno.

Centinaia infatti le persone, soprattutto giovani, che hanno voluto essere presenti in questo momento di vicinanza e preghiera officiato dal parroco monsignor Stefano Goina, che ha evidenziato come la comunità sia tutta con Michela in queste ore difficili.

Tra i tanti presenti anche i due candidati sindaco, Roberto Felcaro ed Elena Gasparin, e l'intera squadra dell'Alba basket di cui il papà di Michela, Edi, è uno dei principali punti di riferimento dirigenziali.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22 di sabato sera: in quei frangenti, a Piedimonte, si stava rinverdendo l’antica tradizione del “Maj”: un’usanza che si perde nella notte dei tempi e che – attraverso il simbolo del rovere, albero robusto e tenace – sottolinea il passaggio dall’adolescenza all’effettiva maturità. I neodiciottenni, come da consuetudine ormai storica, stavano “issando” l’albero di 22 metri (il Maj per l’appunto) con l’ausilio di due funi. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

L’albero, quando stava per essere collocato nel buco realizzato nel terreno, è crollato improvvisamente, finendo con il travolgere Michela.