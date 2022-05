Nuovo Lisert, appalto revocato: serve un altro bando. Ecco i punti critici dei cantieri in A4

TRIESTE Come emerso alla vigilia di Pasqua, il Commissario delegato in A4, l’assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti, d’intesa con Autovie Venete, ha firmato la revoca della gara aggiudicata nel giugno 2021 alla società cooperativa Consorzio Integra di Bologna in raggruppamento temporaneo d’impresa con la Deon di Belluno. Una decisione concordata con l’azienda a seguito dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, a partire dall’acciaio, che rende impossibile realizzare i lavori alla cifra offerta prima del conflitto in Ucraina, 8,5 milioni di euro.