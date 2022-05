Iter sospeso per la mancata notifica agli 007 egiziani: i pm romani chiedono alla Cassazione di poter tornare in aula

ROMA La Procura di Roma chiede alla Cassazione di intervenire per sbloccare la «stasi processuale» che ha portato a un punto morto il procedimento nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. I pm hanno depositato un provvedimento chiedendo alla Suprema Corte di annullare la decisione presa l'11 aprile dal giudice per le udienze preliminari (gup), con cui è stato sospeso il processo in attesa di nuove ricerche degli imputati.

Nel