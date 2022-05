Caro benzina, carburanti alle stelle nei Balcani e in Slovenia

Conti salatissimi per gli automobilisti anche in altri Paesi dell’area. Le eccezioni di Croazia e Kosovo

BELGRADO Via il tetto governativo ai prezzi e i costi per gli automobilisti schizzano alle stelle: una disgrazia per le tasche di consumatori e imprese, condivisa con i cittadini di tutta la regione. È lo scenario che incombe su Balcani e la Slovenia, dove fare il pieno di benzina o diesel sta procurando mal di testa sempre più acuti.

Ed è proprio la vicina Repubblica a essere nell’occhio del ciclone in questi giorni, dopo che le autorità a fine aprile hanno annunciato la fine delle limitazioni ai prezzi decise a marzo. «Il mercato dei prodotti petroliferi si è ormai stabilizzato» e i prezzi possono essere stabiliti dalla legge di domanda e offerta a partire dal primo maggio, senza l’intervento dello Stato, aveva sancito il governo il 29 aprile. Legge che non sembra però portare, al momento, alcun beneficio agli automobilisti e agli autotrasportatori di Lubiana, Maribor e Capodistria. Al contrario, dopo gli annunci del governo uscente i prezzi hanno conosciuto aumenti vertiginosi e incontrollati.

L’esecutivo, il 31 marzo, aveva stabilito come prezzo massimo nelle stazioni di servizio 1,521 euro per un litro di benzina e 1,541 per il diesel, per «proteggere i consumatori» dagli effetti deleteri della guerra in Ucraina e dal conseguente aumento delle materie prime e dei prodotti petroliferi. Chi però è andato a fare il pieno il primo e il due maggio ha avuto sorprese assai sgradite. Domenica scorsa, ha calcolato l’agenzia di stampa slovena Sta, i costi per un litro di benzina e diesel sono balzati rispettivamente dell’8% e per più del 20%. La benzina, ad esempio, è stata venduta a un minimo di 1,617 euro fino ai 1,628 euro sulle autostrade. Ancora peggio è andata agli automobilisti con auto diesel, che hanno dovuto pagare fino a 1,824 euro per un litro.

Sollevati, ma per poco, sono stati i fortunati e i tanti accorti che hanno fatto rifornimento prima dell’abolizione del tetto ai prezzi, con code alle stazioni di servizio e persino diesel “sold out” in molte pompe, alla vigilia del nuovo mese. Ieri, invece, è stato salatissimo fare il pieno. Secondo il portale Fuelo, che “misura” e monitora i prezzi alla pompa anche in Slovenia, la verde 95 veniva venduta ieri sempre a 1,617 euro, in leggero aumento il diesel “normale” (a 1,798 ma con punte fino a 1,889. Altissimi, in confronto al recente passato, anche i prezzi del diesel “premium”, salito oltre i due euro.

Ma non sono solo gli sloveni – i cittadini dell’ex Jugoslavia con il reddito medio più alto nella regione - a piangere. «Cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti», dice sconsolato Milivoje, un meccanico di Belgrado, capitale della Serbia dove il governo sta cercando di tenere sotto controllo i prezzi di diesel e benzina, ma è impresa sempre più difficile. I prezzi in questi giorni sono saliti rispettivamente a 1,80 e 1,60 euro, su livelli quasi italiani: un’enormità per un Paese dove i salari medi si aggirano però intorno ai 4-500 euro e dove le autostrade sono sempre meno trafficate, a causa del caro-carburante.

Lo stesso vale per la Bosnia e l’Albania, dove i costi del carburante hanno provocato a marzo proteste di piazza. Quadro peggiore nel piccolo Montenegro, costretto in ginocchio dall’aumento dei prezzi, dove per un litro di benzina o diesel si sborsano ormai quasi 1,80 euro. Mosche bianche nella regione restano la Croazia, dove i prezzi sono stabili – ma un anno fa un litro di diesel si pagava 9,6 kune, oggi 13 - la Macedonia del Nord (1,30 euro in media) e soprattutto il Kosovo, dove per un litro di carburante si paga ancora un solo euro al litro, un sogno irrealizzabile per tutti gli altri cittadini dei Balcani.