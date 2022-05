Prefettura di Trieste, consegnate le “Stelle al merito del lavoro 2022”: ecco tutti i nomi dei premiati

TRIESTE Consegnate, questa mattina in Prefettura a Trieste, le “Stelle al Merito del Lavoro” ed i relativi brevetti agli insigniti dell’anno 2022.

Foto Bruni

L’onorificenza, conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro, è stata ricevuta da 24 nuovi Maestri del Lavoro del Friuli Venezia Giulia.

Ecco i nomi:

- Fiorella BERNABEI (Savio Macchine Tessili S.p.A),

- Manlio BORTOLOTTI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A),

- Luigi BOSCOLO (Trieste Trasporti),

- Raffaele CANCIANI (Chiurlo S.p.A),

- Roberto CASARSA (Degano Primo S.r.L),

- Giuliana CASASOLA(ASEM S.p.A.),

- Micaela CHIARADIA (Electrolux Italia S.p.A.),

- Sandra CONTARDO (Potocco S.p.A.),

- Ezio CUMIN (Leonardo S.p.A.),

- Loris DE FRANCESCHI (Palazzetti Lelio S.p.A.),

- Claudio DELUCA (Fincantieri S.p.A.),

- Felice FARAONE (Birra Castello S.p.A.),

- Andrea GEROMETTA (Diemme Legno S.n.C.),

- Luca LAURENTI (Enel Energia S.p.A.),

- Luisa MAROSA (Ferramenta Sostero dal 1967 snc),

- Waldo PAGANI (Electrolux Professional S.p.A.),

- Lucia PETRUSSI (Electrolux Professional S.p.A.),

- Alessandro PIZZUTI (Potocco S.p.A.),

- Marina PLESNICAR (Poste Italiane S.p.A.),

- Alberto POSOCCO (Intesa Sanpaolo S.p.A.),

- Fabio RIZZI (Autorità Portuale Mare Adriatico Orientale S.p.A),

- Claudio ROSSI (Leonardo S.p.A.),

- Leucio Bartolomeo VOTTO (Fincantieri S.p.A.),

- Andrea ZANE (e-distribuzione S.p.A.).

La decorazione della “Stelle al Merito del Lavoro” è concessa alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private nonché alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, e di buona condotta morale, abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Alla cerimonia, presieduta dal Prefetto di Trieste Annunziato Vardè, sono intervenuti il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza nonché il Console regionale della Federmaestri, Andrea Peressutti, e il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Trieste e Gorizia, Pierpaolo Giaglione, su delega del Direttore Interregionale. Hanno, altresì, partecipato le massime autorità civili, militari e religiose della regione.

Nel corso del suo intervento un particolare focus è stato riservato dal Prefetto di Trieste alla sicurezza sui luoghi di lavoro, “rendere effettiva la sicurezza dei luoghi di lavoro, è questa la sfida fondamentale che ci attende e che richiede il massimo impegno di tutti i protagonisti del mondo del lavoro che su questa tema devono abbandonare ogni contrapposizione per “fare squadra”, realizzare una efficace sinergia, nella consapevolezza che l’obiettivo da raggiungere è di comune interesse”.

Peraltro, è stato da tutti auspicato che si possano consolidare i segnali di ripresa dell’economia e, di conseguenza, dell’occupazione, in considerazione della perdurante endemica mancanza di lavoro soprattutto in alcune aree del nostro Paese, causa di ritardi per i giovani all’accesso al mondo del lavoro.