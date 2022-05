Pandemia e guerra in Ucraina: ecco come in Italia il lavoro viene pagato sempre meno

ROMA Abbiamo imparato il significato di “working poor” vent’anni fa con i film di Ken Loach, venendo a conoscenza di una grande massa di lavoratori che non guadagnano abbastanza da superare la soglia della povertà. Nato come fenomeno anglosassone, effetto di un mercato del lavoro molto frammentato, se ne è iniziato a parlare anche in Italia con la crisi del 2008.