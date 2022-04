Mattarella nella scuola di Lorenzo, morto a 18 anni: «Dovere inderogabile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro»

Tappa all’Istituto Bearzi dove morì lo stagista 18enne Lorenzo Parelli «Tragedia che rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità»

TRIESTE Il Primo maggio di tutti gli italiani è qui, oggi, a Udine, all’istituto Bearzi, nella scuola frequentata da Lorenzo. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in uno dei passaggi più significativi del suo discorso per ricordare il 18enne friulano morto il 21 gennaio nell’ultimo giorno di esperienza duale in fabbrica, alla Burimec di Pavia di Udine.