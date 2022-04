Il ministro dell’Istruzione Bianchi a Trieste: «Via le mascherine a scuola? Restiamo cauti»

TRIESTE Togliere le mascherine a scuola? «Il governo è molto cauto e molto prudente. Noi in questi anni abbiamo fatto delle scelte di fondo e abbiamo scelto dal settembre dello scorso anno di mandare tutti i ragazzi a scuola e bene abbiamo fatto. Ma siamo cauti e siamo assolutamente prudenti».

Trieste, il ministro Bianchi al Festival della comunicazione Non Ostile

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Università e Ricerca , Patrizio Bianchi, rispondendo a una domanda appunto sull’utilizzo delle mascherine a scuola, a margine del festival “Parole O_Stili” in corso anche sabato al Molo IV a Trieste.

«Però - ha aggiunto - sulle mascherine» è il ministro della Salute che detta le regole e poi eventualmente discutiamo, ma bisogna essere attenti. Noi siamo molto cauti, stiamo accompagnando il paese al di fuori di un'emergenza ma siamo molto attenti su tutto» ha argomentato Bianchi.



Formazione degli insegnanti sull’uso del digitale e sull’educazione all’uso del digitale da parte degli studenti

«Abbiamo lanciato un programma da 800 milioni di euro per formare, entro il 2025, 650 mila insegnanti non solo sull’uso del digitale ma anche sull’educazione all’uso del digitale da parte dei ragazzi – ha aggiunto il ministro - Perché molti ragazzi oggi rischiano di essere prigionieri del loro telefonino e questo non è possibile».

Fondi Pnrr per interventi di edilizia scolastica

Il ministero dell’Istruzione - ancora Bianchi- sta lavorando da molto tempo sul Pnrr. Noi innanzitutto stiamo facendo dei grossi interventi di tipo edilizio perché ci sono troppe differenze nel nostro paese e, dall’altra parte stiamo intervenendo sulle competenze, quelle dei nostri insegnanti e dei nostri ragazzi».

Il festival Parole O_Stili lancia la piattaforma “MiAssumo”

La quinta edizione del festival Parole O_Stili è cominciata alle 11 di venerdì con la presentazione della piattaforma digitale di orientamento “MiAssumo”, alla presenza proprio del ministro Patrizio Bianchi e di più di 20 mila studenti collegati in streaming da oltre 500 scuole italiane.

«Un progetto – così Rosy Russo, presidente dell’associazione Parole O_Stili – ideato dal pianeta “creativo” Spaziouau e che è pensato per far dialogare in un unico luogo e in modo diverso giovani e adulti, genitori e insegnanti, pubblico e privato, scuole, Its e Università con il mondo del lavoro».

Attraverso MiAssumo, con l’aiuto di particolari meccanismi di gaming i ragazzi potranno iniziare da subito a generare il proprio curriculum grazie a un’intelligenza artificiale addestrata «ad hoc» e ispirata da solidi principi etici. MiAssumo si posiziona, infatti, come la prima piattaforma capace di rispondere anche a una importante carenza di persone qualificate nel campo dei servizi informatici e di comunicazione (ICT). Nel 2020, in Italia, meno del 40% di chi lavora nel settore Ict era in possesso di un titolo di studio universitario, contro il 66% della media Europea. Questo a causa della mancanza di skils mismatch e di persone con lauree Stem, che nel nostro Paese sono solo l’1,5% del totale contro il 2% medio in Europa (2.7% Francia, 2.5% Regno Unito).

«So quanto il Ministro Bianchi abbia a cuore il tema dell’orientamento. Non posso non ringraziarlo per la partecipazione e per il sostegno a MiAssumo», ancora Rosy Russo.

«Abbiamo davanti una grande sfida: far dialogare in un unico luogo e in modo diverso giovani e adulti, genitori e insegnanti, pubblico e privato, nonché scuole, Its e Università con il mondo del lavoro. MiAssumo è un vero e proprio progetto da Sistema-Paese, perché sostenere la formazione professionale dei nostri studenti significa investire sul futuro dell’Italia».

Il programma della due giorni

“Di testa, di pancia, di cuore”, è il titolo delle due giornate del Festival, in programma anche sabato al Molo IV (qui il link al programma)

Sabato l’ospite speciale della mattina sarà Cristina Fogazzi, imprenditrice italiana conosciuta dalle sue follower come l’Estetista Cinica. Nel pomeriggio, tra l’altro, l’analisi delle motivazioni dietro alla scelta di chiudere il profilo Facebook da parte del Giornale di Brescia e del successivo cambio di rotta segnato dall’esperto digitale Anna Masera.

Tra gli spunti di riflessione della due giorni anche la rilevazione Intwig, società di Data-Intelligence che ha indagato la tendenza a parlare di guerra sui social. Lo hanno fatto solo il 25 per cento degli influencer su Instagram e il 14 per cento su Tik Tokra.

La mission

Nata a Trieste nell’agosto 2016, l’associazione no-profit Parole O_Stili conferma l’obiettivo di promuovere un linguaggio rispettoso e civile nell’utilizzo dei social, attraverso iniziative di formazione, sensibilizzazione ed educazione rivolte agli utenti della Rete, alle istituzioni, agli studenti. Lo fa attraverso lo strumento principale che promuove i suoi valori, il Manifesto della comunicazione non ostile (qui il link per leggere il decalogo).