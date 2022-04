Generali, le rassicurazioni di Donnet fresco di vittoria: «La crescita continuerà. Trieste è la nostra casa»

TRIESTE«Trieste resta la nostra casa. Per continuare a crescere dobbiamo sempre ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Questa città avrà un ruolo fondamentale per le Generali anche nei prossimi anni»: Philippe Donnet, il rugbista-zen che sarà riconfermato Ceo dal nuovo board eletto venerdì 29 aprile dall’assemblea delle Generali, nel giorno più impegnativo della sua carriera di manager a Trieste, rassicura l’invisibile platea dei piccoli azionisti triestini collegata via streaming per fugare ogni dubbio su un possibile disimpegno della compagnia dalla città.