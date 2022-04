Concorso “La nonna sul pianeta blu”: al racconto “La zia quantistica” del triestino Paolo Bullo la menzione speciale dell’Ordine dei giornalisti

TRIESTE All’edizione 2022 del concorso letterario “La Nonna sul Pianeta blu”, avviato tre anni fa dall’Associazione De Banfield di Trieste, la Menzione speciale dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia è andata al racconto “La zia quantistica” del triestino Paolo Bullo che tra i 22 racconti provenienti dalla regione (di cui 9 selezionati tra i vincitori), è risultato il miglior classificato con il suo quarto posto.

Leggi anche Concorso letterario “La nonna sul pianeta blu”: ecco i nomi dei vincitori proclamati dall’associazione De Banfield

Lo riportiamo di seguito:

La zia quantistica

“Dai, forza, se continui a fare esercizi vedrai che tornerai a camminare di nuovo.”

Mentivo sapendo di mentire. Infatti, con un sorriso bonario e stanco, papà mi rispose così: “Sei sempre

stato un gran motivatore, ma come bugiardo non valevi un cazzo neanche da piccolo.”

Fu l’ultima cosa che mi disse, perché poche ore dopo se ne andò da questa vita, uscendo da casa a testa in giù in una sacca nera. Certo, io per fargli l’ultimo omaggio lo feci accompagnare dalla sua prediletta Terza di Mahler diretta da Bernstein, quasi a volerlo tenere di qua ancora un po’. Un gesto ruffiano che ho fatto più per me che per lui, peraltro, quasi a volermi assolvere dal fatto che sono stato un figlio così così, nella migliore delle ipotesi.

La proclamazione dei vincitori nella sede dell'associazione De Banfield. Foto Lasorte

Ora bisognava affrontare un’altra questione, ed era terribilmente seria: chi e come avrebbe dato la triste

notizia a sua sorella, mia zia?

La quale zia aveva un nome antico, gentile, ma l’indole era quella di un pitbull che non mangia da un mese.

O meglio, lo era a suo tempo, prima che un ictus ne domasse le esuberanze caratteriali e la dotasse di singolari super poteri.

Sorniona, segaligna, incanutita e ormai quasi calva, distesa (sì, distesa) sulla sedia a rotelle riconosceva

(forse) solo la badante. Noi nipoti e pronipoti eravamo troppi e ci chiamava con nomi a caso innescando

surreali siparietti.

“Paolo, senti…”

“Zia, sono Franco.”

“Ok, Giacomo devi dire a Paolo che…”

“Zia, Giacomo non è qui, viene più tardi. E io sono sempre Franco, non Paolo.”

“Franco, avverti la moglie di Paolo, Elena, che domani…”

“Zia, no, la moglie di Paolo è Betta.”

E così via.

Nonostante il permanente stato confusionale continuava a fare le parole crociate, una delle passioni della

sua vita, e quando leggeva, che ne so: 10 verticale, Padre di Aida, otto lettere, il suo Amonasro usciva

subito. Non ne sbagliava una.

Negli ultimi anni aveva scritto, in triestino, una specie di albero genealogico della famiglia a partire dal 1850 in poi e se le chiedevi come si chiamasse la moglie di qualche nostro trisavolo non solo lo sapeva, ma snocciolava anche le date di nascita e morte.

Leggi anche L’associazione De Banfield proclama i vincitori del concorso letterario “La nonna sul pianeta blu”

Era zitella e aveva tutte le caratteristiche che nell’immaginario collettivo si attribuiscono alle donne non

sposate e arrivate più o meno felicemente a una certa età. Negli anni era stata fiera e scorbutica

oppositrice (eufemismo) di tutte le femmine che entravano – o cercavano di farlo, poverette - a far parte

della nostra problematica famiglia. Lo faceva a prescindere, ex ante, la sua era una missione: trovare difetti e lati oscuri anche nelle pretendenti più limpide. Rossini, che amava molto, le aveva scritto il mantra: “Le femmine d’Italia son disinvolte e scaltre, e sanno più dell’altre l’arte di farsi amar.”

Quest’atteggiamento aveva creato anche situazioni paradossali, tipo che mio nonno – suo padre, col quale abitava, rimasto vedovo giovanissimo – doveva lottare duramente per portare ogni tanto a casa la donna con cui stava da quasi trent’anni. Il nonno, che era un ragazzo del 99 – quello vero, il 1899 – e aveva fatto la guerra in trincea, diceva – scherzando? - che neanche gli shrapnel gli avevano messo tanta paura.

Del resto, dal 1940 in poi circostanze luttuose l’avevano destinata a fare da mamma a stuoli di maschi

infoiati, maldestri e testosteronici incapaci d’intendere e di volere e, soprattutto, non in grado di tenerselo

nei pantaloni; perciò si era guadagnata sul campo il diritto di eseguire il lavoro sporco di selezione:

qualcuno doveva pur farlo e lei era entusiasta dell’incarico.

Tutte queste asperità si erano però stemperate in pochi attimi, quando la sua mente uscì da un ictus liscia, levigata, rendendola un’altra persona malgrado l’aspetto fosse sempre lo stesso. E, appunto, aveva perso quasi del tutto la memoria a breve termine.

Io e mio fratello, visto che le circostanze ce lo imponevano, ci dividemmo i compiti: a me papà, mentre lui si sarebbe occupato di zia.

Ci rivolgemmo a un’agenzia specializzata che trattava l’allocazione di badanti, quasi tutte provenienti

dall’Est europeo, che per noi triestini in molti casi è a pochi chilometri da casa.

La legge sull’assunzione di queste benedette signore, dopo la giungla dei primi anni, era diventata più

severa e più giusta ma imponeva anche costi davvero rimarchevoli. Insomma, si prospettavano sacrifici

importanti e rinunce dolorose.

Beh, a posteriori posso affermare con certezza che non rimpiango certo i soldi spesi, perché almeno

abbiamo garantito una vita dignitosa ai nostri cari.

Per poter assumere la badante regolarmente era necessario darle la residenza nell’abitazione della zia e

ristrutturare l’appartamento. Ci sembrava un ostacolo insormontabile, perché la vegliarda era vissuta

sempre con mio nonno o da sola, quando lui se ne andò perché non era stato capace di uscire da un

bicchiere.

In realtà le nostre erano preoccupazioni eccessive perché, approfittando di una sua forzata sosta in

ospedale, mettemmo tutto a posto in una quindicina di giorni. Quando tornò a casa non si accorse di nulla, credo: neanche che avevamo violato la sacra camera del nonno, che era rimasta chiusa a chiave per quarant’anni.

Zia sopravvisse a papà per quasi un decennio e col tempo le sue condizioni fisiche e psicologiche

peggiorarono molto. Parlava di rado e spesso i suoi discorsi erano inintelligibili come certi quadri

d’avanguardia in cui, a stento, si intuisce qualcosa. Spesso fummo costretti a ricoverarla in ospedale e lei

neanche se ne accorgeva, non aveva più orizzonti, era persa in una nebbia persistente e senza tempo in cui lo spazio, il passato, il presente e il futuro erano diventati concetti vuoti. In un certo senso si può dire che abbracciò le teorie di Einstein.

Ormai quasi trasparente, respirava piano, con un soffio impercettibile, tanto che qualche volta guardandola non si capiva se fosse viva o morta: la Zia di Schrödinger.

Ma torniamo al punto.

Il giorno dopo la dipartita di papà io e mio fratello andammo a casa sua per portarle la triste notizia.

Eravamo più terrorizzati che addolorati, tanto temevamo di aggravare la sua condizione psicologica.

Entrammo e lei, con uno sguardo vuoto, ci fissò. Era palese che non ci avesse riconosciuti.

Dissi con tono grave: “Zia…” ma lei mi bloccò e mi chiese subito: “Come sta papà?”

Gelo.

“Zia – ripresi – stanotte papà è morto.”

Silenzio.

“Che bel mulo… - disse guardando il soffitto – el iera un bellissimo mulo”.

E scoppiò in un pianto dirotto, che strappava l’anima.

Siamo stati lì ancora un po’, a chiacchierare con la sua badante, guardando e riguardando l’ultima foto in

cui fratello e sorella erano insieme, scattata un paio d’anni prima. Erano entrambi provati dalle malattie e

da una vita ingenerosa, ma sembravano felici.

Poi ce ne andammo, ognuno a casa propria.

Passarono un paio di settimane e tornai da lei a portarle dei biscotti.

Appena entrato mi guardò e disse: “Come sta papà?”

“Zia, papà è morto, te l’ho detto poco tempo fa.”

Silenzio.

“Che bel mulo… - disse guardando il soffitto – el iera un bellissimo mulo”.

E ricominciò a piangere, forse ancora più violentemente della prima volta.

Ero sconcertato e tristissimo perché a queste situazioni nessuno è mai preparato.

Me ne andai e tornai a casa, ma dentro di me c’era una burrasca di sentimenti contrastanti.

Allora, soprattutto per sincerarmi che stesse bene la chiamai al telefono. Rispose la signora slovena che la accudiva:

“C’è Paolo per te, te lo passo?”

“Chi?” – sentii dire -

“Paolo, tuo nipote.”

“Sì, passamelo.”

“Ciao zia, come va?”

“Ah, solito, papà come sta?”

Sorrisi amaro, ma sorrisi. Perché aggiungere dolore a dolore, che diritto avevo? Allora risposi.

“Bene zia, papà sta bene e ti saluta.”

Che poi, chissà, era anche vero.