Infiltrazioni criminali e appalti: il dem Russo interroga sul tram di Trieste

Istanze in Consiglio regionale e comunale dell’ex candidato sindaco in seguito alla relazione annuale dell’Osservatorio antimafia Fvg

TRIESTE Fare chiarezza su possibili infiltrazioni mafiose all’interno dei lavori del tram di Opicina.

Francesco Russo, consigliere del Partito democratico, presenta oggi una doppia interrogazione in Consiglio regionale e in Consiglio comunale a seguito della Relazione annuale dell’Osservatorio regionale antimafia nella quale viene dato spazio alla questione tram e lavori di adeguamento. Nel documento, presentato nei giorni scorsi, si legge che «la Direzione distrettuale antimafia di Milano, che indaga sulle infiltrazioni nella “Ndrangheta” nei cantieri della rete ferroviaria, ritiene che ci sarebbe stato un piano di spartizione in aree di competenza dell’intero territorio nazionale da parte di alcune imprese, anche colossi del settore, che prendono appalti da Rfi».