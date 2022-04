Il presidente non vuole cancellarlo, ma vobbe lasciarlo in vigore solo per chi «non è più occupabile»

TRIESTE. Bene il tasso di occupazione, salito al 67,4%, ma la priorità resta quella di incrociare meglio la domanda e l’offerta di lavoro. E per riuscirci va rivisto, a livello nazionale, tutto il sistema degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno. A partire dal reddito di cittadinanza.

«Uno strumento che va bene per le fasce non più rioccupabili, ma che va totalmente ripensato come misura per riportare nel mondo dell’occupazione e del lavoro attivo chi è in grado di lavorare.