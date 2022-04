GORIZIA «Siamo fortemente convinti di vincere. Non vogliamo partecipare soltanto per il gusto di farlo. Gorizia deve essere salvata e non c’è più tanto tempo a disposizione».

Laura Fasiolo, candidata sindaco di centrosinistra, si è guadagnata subito l’applauso della platea, ieri, alla presentazione della sua coalizione. Orgoglio, voglia di fare, entusiasmo. Queste le parole d’ordine risuonate in una sede, per la verità minuscola, in corso Verdi, davanti ai Giardini pubblici.