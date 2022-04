Stoppati dalla Regione gli atti di indirizzo di Aziende sanitarie. Burlo e Cro di Aviano

TRIESTE. La Direzione centrale salute della Regione e Arcs (l’Azienda di coordinamento per la salute) non hanno concesso il nulla osta agli atti aziendali delle tre Aziende sanitarie e dei due Irccs del Fvg, Burlo e Cro di Aviano. Nel mirino la sostenibilità economica e la non adeguatezza dell’assistenza territoriale anche alla luce delle indicazioni nazionale del Pnrr. Una decisione che ha spiazzato più di qualcuno ed è stata invece accolta con favore da altri nel mondo sindacale, in particolare dalla Cgil di Trieste che per prima aveva espresso forti critiche al piano di Asugi.