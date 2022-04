Schianto in autostrada, ventunenne di Ronchi perde la vita nel furgone della ditta

BUIA. Stava andando al lavoro, come faceva tutte le mattine, un percorso di formazione in azienda iniziato tre mesi fa. Assieme a un collega, al quale era stato affiancato, doveva raggiungere un cliente nella zona dell’Alto Friuli per effettuare un intervento. All’improvviso, lo schianto.

Alessandro Paolini, 21 anni, residente nella frazione di Vermegliano di Ronchi dei Legionari, collaboratore dell’azienda Site, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto, ieri mattina, poco dopo le 8.30,