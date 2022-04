L’affondo delle opposizioni contro Riccardi: «Il sistema è in tilt e la responsabilità è sua»

«Una bocciatura che manda in tilt il sistema e mette sul banco degli imputati l’assessore Riccardi». È un attacco ad alzo zero quello sferrato dalle forze di opposizione in Consiglio regionale, ieri per l’occasione sedute tutte attorno allo stesso tavolo in conferenza stampa per denunciare quello che considerano il “flop” degli Atti aziendali, dichiarati appunti inadeguati dai vertici dell’Arcs.