Giallo di Trieste, Lilly si è incamminata da sola nel bosco dove è stata trovata

TRIESTE. Ormai non c’è più alcun dubbio. Liliana Resinovich si era incamminata da sola nel parco dell’ex Opp e lungo il sentiero del bosco che conduce al punto in cui è stata trovata morta. Lo dice la perizia botanica sui residui vegetali rinvenuti sulle scarpe che la sessantatreenne triestina indossava il giorno in cui è stato scoperto il cadavere. Lo studio rafforza quindi la tesi del suicidio: le tracce repertate di fatto escludono che la donna possa essere stata portata (o trascinata) da un possibile assassino.