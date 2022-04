MUGGIA. Una struttura che possa garantire la vendita del pesce fresco locale, oppure dello stesso prodotto ma cucinato e finito, da allestire nel cuore di Muggia, in un contesto architettonico suggestivo e gradevole. È questa la prospettiva delineata dal sindaco Paolo Polidori per lo spazio che un tempo era occupato dalla pescheria comunale, a pochi passi dal municipio. Un’area caratteristica, a ridosso dello specchio d’acqua in cui trovano ricovero le imbarcazioni dei muggesani e non solo.

