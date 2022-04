Chiesto il processo per un trentacinquenne di origini bengalesi. Secondo l’accusa l’uomo maltrattava anche i due figli minorenni

TRIESTE Pugni, schiaffi e calci alla moglie in gravidanza. E poi cinghiate, bruciature sul corpo con la sigaretta e minacce di morte con un coltello da cucina puntato in gola e in pancia.

La vittima è una giovane donna di origini straniere. Il marito, un trentacinquenne bengalese residente da tempo a Trieste, è ora chiamato a rispondere di maltrattamenti familiari e di lesioni personali aggravate.