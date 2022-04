Istria, Quarnero, Lubiana, Villaco e Vienna: così la Regione rilancia i collegamenti turistici transfrontalieri

Dal ritorno della tratta marittima per Rovigno e Lussinpiccolo al bicibus della Parenzana fino ai treni per Lubiana e Vienna: investiti quasi sei milioni nel sistema

TRIESTE Avvicinare il Friuli Venezia Giulia al proprio entroterra naturale, e al contempo puntare sulla mobilità sostenibile per promuovere lo sviluppo del territorio anche in chiave turistica. Sono le motivazioni che hanno spinto la Regione a finanziare con 5,8 milioni di euro i collegamenti ferroviari e marittimi da e per l’Austria, la Slovenia, ma anche l’Istria e il Quarnero. Tratte realizzate sotto l’egida dell’Ue e in alcuni casi già avviate in passato ma interrotte a più riprese a causa della pandemia.

Leggi anche Treni, corriere e traghetti: ecco come da Trieste e Udine si possono raggiungere le mete turistiche oltreconfine

Si parte con il ritorno, dopo due anni di sospensione, del collegamento marittimo da Trieste verso Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo, curato dalla siciliana Liberty Lines. Il servizio, già attivo negli anni scorsi, partirà il 28 maggio e durerà fino al 25 settembre, ogni giorno (escluso il martedì) con partenza dal Molo quarto. A bordo si potrà portare due bagagli a persona, oltre ad animali di piccola taglia e un massimo di 20 biciclette. Le tariffe prevedono anche un pacchetto famiglia: due adulti e un ragazzo fino ai 26 anni per esempio pagheranno 54,40 euro per Rovigno andata e ritorno.

Attivo dal 2018, ma anch’esso interrotto a più riprese, è pure il collegamento ferroviario tra Udine, Trieste e Lubiana. Due i treni giornalieri in programma - in collaborazione fra Regione e Slovenia - uno con partenza da Udine e passaggio per Trieste e uno con partenza direttamente dal capoluogo regionale (8 euro il biglietto Trieste-Lubiana). Sono 30 le bici che si potranno portare al seguito.

Un’ultima sperimentazione avviata nel 2021 è il servizio di bicibus da Trieste con arrivo a Parenzo, a ricalcare l’antica linea ferroviaria - ora pista ciclabile - della Parenzana. Un servizio totalmente gratuito messo a disposizione della Regione nell’ambito del progetto europeo Mimosa, che vede partner Italia e Croazia. Il bus, messo a disposizione dalla società Mt di Tolmezzo, effettuerà dal prossimo weekend (30 aprile) il tragitto da Trieste a Parenzo e ritorno, con due fermate intermedie, una a Rabuiese e l’altra a Plovanìa. Due i periodi di attività: dal 23 aprile al 10 luglio e dal 20 agosto al 31 ottobre. Si potrà portare la propria bici e percorrere tratti della vecchia Parenzana.

È confermato il Micotra, il treno organizzato da Fuc (Ferrovie Udine Cividale) in collaborazione con le ferrovie austriache Öbb che collega due volte al giorno Udine a Villaco e viceversa. Sabato, domenica e festivi il collegamento è esteso a Trieste. Con 140 posti a sedere e la possibilità di portare bici al seguito, il treno ha visto un costante aumento del gradimento facendo segnare aumenti notevoli fino agli oltre 100mila passeggeri del 2019, ultimo anno pre-pandemia.

Confermato anche il collegamento fra Trieste, Lubiana, Maribor, Graz con arrivo finale a Vienna, sul tracciato dell’antica imperialregia ferrovia Meridionale che collegava per l’appunto Vienna alla sua città-porto. Il percorso Trieste-Lubiana dura tre ore, quallo per Vienna quasi 9. Nei primi sei mesi di servizio (da giugno a dicembre 2021) i passeggeri transfrontalieri trasportati sono stati 6.233.

«A questa strategia di comunicazione mista treno bici e nave — ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti facendo ieri il punto sull’intera offerta di trasporto pubblico - la Regione crede molto e infatti ha destinato cospicue risorse finanziarie, puntando a facilitare la connessione tra i Paesi vicini e aumentare il turismo in entrata. Il tutto riducendo l’impatto inquinante sul territorio, con opzioni di viaggio assortite e interconnesse che favoriscano la bici come mezzo di trasporto ecologico e salutare sempre più gradito a un'ampia platea di turisti europei».