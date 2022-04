TRIESTE. «In Francia e in Slovenia hanno vinto le parti liberali. Sicuramente il centrodestra ha fatto un ottimo risultato. Devo fare i complimenti a Janša, in Slovenia, che ha fatto un grande lavoro in questi anni». Ma «faccio un in bocca al lupo a chi prenderà la guida della Slovenia: troverà sempre una grande collaborazione nel Friuli Venezia Giulia». Lo ha detto ieri il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia in Risiera.