Fari: «Niente certezze per gli imprenditori, discoteca e bistrot non riapriranno più». Restano pizzeria e stabilimenti balneari

DUINO AURISINA. «Cantera e Castigo non riapriranno né quest’estate, né mai più: non ci sono le condizioni per fare l’imprenditore in questo Paese. Di discoteche forse ne aprirò delle altre, ma all’estero». L’imprenditore Sergio Fari, da anni “patron” della baia di Sistiana, alza bandiera bianca. Anche se nel parco della Caravella, presto, potrebbe sorgere una nuova piscina.

LO SFOGO

Esattamente un anno fa Fari annunciò una doppia chiusura.