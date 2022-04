Salta al Rossetti lo spettacolo “La classe” previsto martedì 26 e mercoledì 27 aprile

TRIESTE. «Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è spiacente di comunicare che viene annullato lo spettacolo “La classe” di Vincenzo Manna in programma al Politeama Rossetti di Trieste martedì 26 aprile e mercoledì 27 aprile per il cartellone “Scena Contemporanea” per ragioni di salute. Ulteriori informazioni saranno fornite quanto prima. Ce ne scusiamo con il pubblico».Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

