Felice Žiža eletto rappresentante della comunità italiana al Parlamento di Lubiana

TRIESTE. Felice Žiža è stato eletto al Parlamento sloveno come rappresentante della comunità italiana nella vicina Repubblica.

Sono stai 1849 gli elettori italiani recatisi alle urne. Žiža ha raccolto 1098 preferenze. Maurizio Tremul si è fermato a 706. Esattamente 45 le schede nulle.

Questo il commento dello sconfitto Tremul: “Care e cari connazionali, vi ringrazio sentitamente per la fiducia che mi avete accordato, fiducia che non tradirò. Ringrazio di cuore Unitarietà Insieme e tutte le persone che mi hanno aiutato, a vario titolo, in questa campagna elettorale, perseguendo alcuni principi e valori per me irrinunciabili: Unitarietà, Trasparenza, Dialogo, Impegno, Partecipazione, Istria e tanti, tantissimi altri. Mi sono congratulato con Felice Žiža per la sua affermazione elettorale e gli ho augurato buon lavoro”.