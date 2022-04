TRIESTE Lo stato di emergenza finisce, lo smart working no. E ciò dimostra il fatto che alcune abitudini imposte dalla pandemia non si sono rivelate penalizzanti, anzi, sono diventate un punto di partenza per stabilire nuove modalità organizzative che combinano necessità aziendali e benessere dei lavoratori. Tanto che sia nel pubblico che nel privato (dove il regime di smart working semplificato è prorogato fino al 30 giugno) l’esperienza viene definita positiva, al punto da decidere di non tornare più indietro, almeno non completamente, adottando modalità ibride che contemplano, per coloro che possono svolgere le loro funzioni anche da remoto, attività in presenza e da casa.