TRIESTE C’è chi in pausa pranzo si fa un tuffo, chi si gode uno spuntino in spiaggia raggiungendo la famiglia, chi fa nove buche a golf e poi torna in camera, magari con vista mare o vigneti, per riaccendere il pc, ricollegarsi a Teams o partecipare a una videoconferenza. Fino al tardo pomeriggio, o sera, quando si è pronti, già in loco, per una degustazione di Ribolla gialla in cantina, un po’ di relax nella spa o una cenetta al fresco.