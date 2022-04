GORIZIA Tutti per lei, tutti per Cecilia Seghizzi. Non a caso, al Ridotto del Verdi era proiettata, sul fondale, una sua immagine, sorridente. È alle 15.48 che, domenica 24 aprile, il teatro cittadino ha aperto le porte. Già c’era qualcuno, in fila, evidentemente timoroso di non trovare posto: quando l’asta è cominciata, poco dopo le 16, le 60 sedie erano quasi tutte occupate.